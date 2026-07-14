2026年岘港国际烟花节——璀璨韩江

14/07/2026

葡萄牙队在DIFF 2026总决赛中的表演。图/DIFF

韩江水面映照着绚丽璀璨的烟花已成为国际游客眼中岘港的独特印记。以“岘港——连接新天地”为主题，2026年岘港国际烟花节（DIFF 2026）继续为观众奉上一场融合光影、音乐与艺术的盛宴，助力推广这座充满活力、开放包容、生机勃勃的城市形象。

组委会向葡萄牙队颁发DIFF 2026冠军奖。图/DIFF

葡萄牙队在DIFF 2026总决赛中的表演。图/DIFF

DIFF 2026于每周六晚举行，共设6个专业烟花比赛夜。本届赛事汇聚了来自9个国家和地区的10支参赛队伍，包括越南（2支代表队）、中国、意大利、德国、葡萄牙、法国、日本、中国澳门和澳大利亚。

观众观看DIFF 2026总决赛。图/DIFF DIFF 2026被视为一个特殊的赛季，吸引了国际烟花界的众多知名队伍参赛。尤其值得一提的是，国际知名旅游杂志《Travel + Leisure》将DIFF评选为全球九大最值得体验的节庆活动之一，为岘港今夏旅游市场注入了强劲动力。赛事期间，国内外游客数量及酒店预订率均创下历史新高，特别是在烟花表演举行期间，旅游市场持续火爆。

中国队在DIFF 2026总决赛中的表演。图/DIFF

葡萄牙队在DIFF 2026总决赛中的表演。本报记者 陈清江 摄

烟花总决赛之夜，璀璨夺目的韩江。本报记者 陈清江 摄 烟花总决赛之夜，璀璨夺目的韩江。本报记者 陈清江 摄

经过一个多月的精彩角逐，决赛于7月11日晚举行，由中国队与葡萄牙队展开巅峰对决。最终，葡萄牙队荣获冠军，中国队获得亚军。

烟花总决赛之夜，璀璨夺目的韩江。本报记者 陈清江 摄

DIFF 2026在一场场精彩绝伦的烟花盛宴中圆满落幕，璀璨烟火点亮韩江夜空，为观众留下了难忘的视觉盛宴。更重要的是，每一届DIFF，岘港在游客心中的印象便愈发深刻，无愧于区域乃至世界级的“烟花之城”与“节庆之都”的美誉。

烟花总决赛之夜，璀璨夺目的韩江。本报记者 陈清江 摄

烟花总决赛之夜，璀璨夺目的韩江。本报记者 陈清江 摄