鹧鸪崖的蜡染业

14/10/2023

安沛省木岗寨县鹧鸪崖乡心灵手巧的赫蒙族妇女利用蜂蜡在土锦面料上描绘别具一格的花纹图案，让手提包、钱包、饰巾、衣服等传统产品锦上添花。

鹧鸪崖乡素有纺织土锦的传统。几乎所有乡民都穿着蜡染图案的亚麻布衣服。



鹧鸪崖乡钟栋村纺织、刺绣、蜡染高手之一李氏宁女士表示，她五岁婆婆和妈妈就教给蜡染手艺。赫蒙人衣服、裙子、襁褓上蜡染的花纹既体现特有的民族风味，也是他们引以为傲的传情达意符号。



关于蜡染工艺她介绍说，所用的布料是白色亚麻布。蜡刀由两片薄铜绑在竹柄组成，刀口略开，中间略空便于蘸蓄以炭火加热的熔蜡。因此画蜡者必须坐在炭火旁操作。画完后白色布面呈现黄褐色的图案，看似一幅精心描绘的图画。

接着就是染色工序。将蓝靛枝叶放入水缸浸泡数天，捞出丢弃，加入石灰搅拌后等到蓝靛和石灰沉淀，倒掉水分，留下沉淀物，俗称“蓝靛膏”。把蓝靛膏和已经过滤的清净无渣草木灰水倒入水缸，加上酒和其他树叶成为染料液。最后把画蜡的布料放进染缸浸染。为了保证染布耐洗不褪色，必须反复多次出缸晒干，再染再晒。最后用清水煮沸，除去蜂蜡，布料呈现白底蓝色或蓝底白色，十分惹眼。在浸染过程中操作必须轻巧，不让蜡花破裂。

鹧鸪崖赫蒙人的传统土锦。本报记者 越强 摄



为了向大众推介本民族的独特技艺，李氏宁女士曾在河内文庙街51号的Craft Link 工作室展演赫蒙人的蜡染技艺和产品，吸引众多外国游客和首都市民参观体验。工作室也摆卖鹧鸪崖土锦纺织合作组制作的蜡染挂包、腰带、桌布、衣服等。工作室经理陈雪兰女士表示，在“发展安沛省西部特殊旅游产品至2030年愿景”项目展开三年后，鹧鸪崖赫蒙人的传统土锦文化发展可观，广泛传播到世界各地。



李氏宁在Craft Link工作室教观众画蜡技艺。本报记者 越强 摄





文/越南画报 碧云 图/越强 & Craft link 资料 译/明明