鸡蛋咖啡杯中的河内风景

06/10/2022

鸡蛋咖啡已成为来到河内的人必尝的饮品之一。凭借不断的创造力，黎俊义先生还在鸡蛋咖啡画上河内独具一格的风景。

黎先生在鸡蛋咖啡上画画。本报记者 庆龙 摄

作为一位才华横溢的风景画家，黎俊义先生自2012年开咖啡馆之时已酝酿着在鸡蛋咖啡上画画，但由于租用空间有限，后来又因新冠肺炎疫情爆发而关门，直到2021年在河内古街区懒翁街71号住宅重开咖啡馆，冠名“兵”，他才开始实现该想法。

他分享说：“我想通过每一杯咖啡传递对河内的热爱。我希望有更多的人来欣赏，尤其是外国游客，从而让他们更加了解和喜爱河内。”

对黎先生而言，送到顾客手上的每一杯咖啡不仅要美观，质量也要合格。咖啡必须是精心挑选每一粒好咖啡豆后而制成的。为了能够做出一杯美味又不带腥味的蛋咖啡，制作人要具备打发蛋黄的经验，才能去除蛋腥味。

制作鸡蛋咖啡的工序。本报记者 庆龙 摄

首先，将蛋黄打发成糊状，倒入盛有少量炼奶的杯中，再将加热的咖啡液徐徐倒入蛋糊杯。蛋糊较轻就会浮到咖啡液上，用针把气泡刺破，使其表面平滑，接着用画笔蘸上作为颜料的炼奶可可糊绘画。

凭借他的巧手，咖啡杯中出现龟塔、独柱寺、胡主席陵等栩栩如生的景物。完成这样一杯风景蛋咖啡大约需要 15 分钟。

至今，他的“兵”咖啡馆已成为吸引众多顾客的地址，在这里既可品尝蛋啡的风味，又可满足好奇心，了解店主怎样将一杯简单蛋咖啡变成河内景物缩影的艺术品。

文/越南画报 银河 图/庆龙 本人供图 译/武蓉