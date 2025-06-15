鲁尼恩医生助力越南医院复杂颌面外科项目

15/06/2025

美国Nuoy组织研究项目主任克里斯托弗·迈克尔·鲁尼恩（Christopher Michael Runyan）副教授、博士、医生自19岁起便与越南结不解之缘。他作为“医学精粹”的使者，怀着爱心与仁慈，致力于协助提升越南各医院儿童颌面疾病的诊疗水平，努力为患者带来最有效的康复成果。

作为一位拥有高深专业知识与多年国际医疗合作经验的医生，近日，鲁尼恩副教授同Nuoy组织同仁来到胡志明市，与胡志明市中央口腔颌面医院展开合作。在与越方领导和医生的工作会议中，他逐一分析了患有颌面创伤、畸形的越南病例，并亲自为患者诊查，提出最优治疗方案。他还倾囊相授了自己在美国积累多年的先进技术，如“复杂创伤后面部重建手术”、“口腔颌面手术中的牵张成骨技术”等，若在胡志明市中央口腔颌面医院应用，将为越南医学界带来积极成果，造福更多患者。

在胡志明市工作期间，他还出席了由16位美国著名专家参加的“颌面整形手术先进技术更新”研讨会，分享了勒福一式截骨术、勒福三式和Monobloc高级技术在上颌面复杂畸形中的应用，为患者实现最佳的功能与美学效果。



除了与胡志明市中央口腔颌面医院合作外，他还与红玉综合医院展开合作，协助该院制定颌面手术方案——这类手术此前在私立医院中尚属罕见。尤其是，他还亲自培训当地医生，提升其专业水平，为医院打造出一支高水平的专业手术团队，长期服务于越南患者。

他是一位仁爱、热忱且深爱越南文化的医生。早在19岁时，他首次接触美国加州北部的越南难民社群，自此与越南结缘。他学习越南语，与越南社群共同生活和工作了近两年。在他心中，越南是一个在战后重建中的国家，人民的生活和医疗保健也日渐受到重视。



文/越南画报 碧云 图/资料 译/武容