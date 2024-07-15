高棉人的玻璃画

15/07/2024

长期以来，在家中悬挂用于祭祀或装饰的画已成为高棉人的独特文化。基于这个需求，高棉人的玻璃绘画业得以形成，并成为他们悠久的传统行业。



朔庄省玻璃画艺人黄氏朔珂说，高棉人的玻璃画主题通常是佛陀、寺庙，自然景观，名胜古迹。制作玻璃画要求艺人心灵手巧、耐心细致、美感充沛。

玻璃画就是在透明玻璃上绘画，色彩丰富生动，尺寸不拘。这类画种存在已久，但都是手工制作，不用任何机械。

制作程序通常是先在玻璃上勾勒图案、人物轮廓，用彩漆着色，晒干后再画再着色晒干，这样重复数次直至完成。玻璃画与一般画种不同的是在玻璃背面先画图案纹饰，而不是最后才画。画完翻转过来，变成正面，这是高棉人玻璃画的独特之处。

玻璃画就是在透明玻璃上绘画，色彩丰富生动，尺寸不拘。这类画种存在已久，但都是手工制作，不用任何机械。

制作程序通常是先在玻璃上勾勒图案、人物轮廓，用彩漆着色，晒干后再画再着色晒干，这样重复数次直至完成。玻璃画与一般画种不同的是在玻璃背面先画图案纹饰，而不是最后才画。画完翻转过来，变成正面，这是高棉人玻璃画的独特之处。

如今，高棉人的生活大有改善，需求日益提高，但玻璃画是一种民族文化特色，因此，艺人们开设了培训班，向年轻人传授这一手艺，希望保护和弘扬这种传统。

文/越南画报 银河 图/越强 译/武蓉



