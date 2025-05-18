香软可口的富上糯米饭

河内市西湖郡富上村以传统糯米饭制作技艺闻名，因其独特价值而被列入国家级非物质文化遗产名录。

富上人从何时开始做糯米饭，已无从考证。但得益于红河（昔称“二河”）的清水和肥沃的冲积土，这里拥有大片肥沃稻田，出产两种优质糯米——黄花糯米和黏香糯米，是蒸饭的上选原料。要蒸出一甑正宗的富上糯米饭，工序颇为讲究。

富上的蒸饭技艺已有数百年历史，与当地居民的生活密不可分。凭借祖传秘方与优质食材，富上糯米饭始终保持柔软香糯的口感，成为河内人熟悉的日常美食，尤其在婚礼、春节等重大节庆场合更是不可或缺。如今，许多年轻艺人继承祖业，在守护传统技艺的同时不断创新，推出多种风味新颖的糯米饭，使“富上糯米饭”这一品牌在河内美食中地位日益巩固。

在富上村，几乎家家户户都会蒸糯米饭、做糕点、酿米酒。几代人接续传承，形成了这个古村源远流长的文化脉络。目前，全村共有3位艺人以及约600户家庭仍每日把j富上糯米饭送往河内的各个角落。昔日，富上糯米饭帮助人们渡过饥荒，而今富上糯米饭已成为具有高经济效益的商品，为当地百姓带来可观的收益。

每年正月初八，富上坊富嘉村祠庭都会热闹举行富上糯米饭节，吸引众多当地居民和游客前来参加。这一节日不仅旨在弘扬糯米制作技艺的传统之美，也是推广富上成为首都河内独具特色的文化与美食目的地的机会。

报道/越南画报 越强 译/武蓉