香越生-从庄园到餐桌的封闭式规程

19/07/2023

出于对儿童的爱心，武兰生女士与同事们联合成立香越生责任有限公司，为许多学校供应保证营养的安全膳食。

在玻璃温室大棚栽培大白菜。本报记者 黄河 摄

香越生公司于2012年3月5日成立，投资总额为3000亿越盾，在北宁省仙游县投资建设两个面积近20公顷、达到VietGap标准的安全蔬菜种植庄园，在河内及北宁市分别兴建面积达近2000平方米和1200平方米的食品和膳食加工、生产厂家系统。

2014年，凭借新管理方式，该公司向学生供应膳食，成为河内市30所小学和初中学校的威信伙伴，满足家长关于食品安全的愿望。



香越生公司列入 2022年50强的创新典型企业名单。

以越来越大的规模，该公司将其总部迁到河内市龙边郡。2019年，该公司成为政府办公室的食品供应商。目前，该公司为河内市和北宁市的114所学校提供膳食服务。

香越生公司董事长武兰生女士透露，从2019年至今，该公司根据被英国UKAS组织认可的ISO 22000标准应用食品安全管理体系和根据日本5S管理标准进行应用于公司厨房系统的质量管理和运作。

以信为先的理念，武女士强调，为了确保食品安全，公司一直实施配套措施，如维持食品来源、根据封闭规程加工保证食品安全的膳食、具有农业工程师队伍监督种植流程。特别是豆腐、豆芽、粉丝、河粉和肉制品等食品获得河内市授予三星和四星级OCOP证书。

关于加工后的食品，该公司按照卫生部的规定使用保管专用设备同时贴票保管。目前，该公司已投资近40辆专用汽车以安全运送食品和膳食。公司全部厨房系统和加工厂都安装摄像头，保证食品安全和远程监控食品交收和加工活动。

香越生公司是河内市纸桥郡易望学校的膳食供应商。本报记者 黄河 摄

关于未来的方向，香越生公司总经理范光还分享：“我们坚定不移地执行既定的使命和政策，大胆调整和创新管理方式、经营方向和工艺技术，以迈向可持续发展的未来”。

“公司全体人员都参加食品安全知识的培训班，定期进行健康检查，并取得担任在厨房工作的健康合格证”。

香越生责任有限公司董事长武兰生女士



文图/越南画报 黄河 译/何芳

