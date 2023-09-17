首都门户的“世界厨房”

17/09/2023

正大集团旗下的河内C.P食品厂秉持成为“世界厨房”的愿景和使命，与河内农业部门一起不断努力，为未来创造可持续价值。

正大集团是泰国实力最强的多行业、跨国投资集团，拥有90年加工优质安全食品的经验。面向完善3F（Feed - Farm – Food）封闭式业务链的共同目标，集团投资了越南最现代化的河内C.P食品厂，总资金达1610万美元。

河内C.P食品厂位于首都河内门户彰美县富义工业园区的黄金地段，交通十分便利。这是家畜屠宰技术和加工食品生产最现代化的食品厂，年均产量4.2万吨，位居全国第一。

以成为“越南世界级食品生产商”为目标，C.P. 河内食品厂配备了来自荷兰、瑞士和德国的新一代先进机械设备。设置单向连续生产线，重要工序自动化，以提高产品质量和生产效率，确保满足食品生产和加工行业的严格标准。

目前，该集团位列越南纳税大户前100名，主要产品为鸡肉和香肠，被河内工商厅评为至2025年工业拳头产品，力争成为“世界厨房”。

工厂实验室根据 ISO 17025 标准建造，可提供准确、快速的结果。上市产品通过ISO9001、ISO 22000、ISO/IEC 17025、GMP/HACCP等质量管理体系对整个生产流程进行绝对严格控制，确保食品质量和安全卫生。

除了严格的质量管理体系外，该厂还非常注重周边畜牧产业链的支持和发展。在饲料生产环节，该厂精选优质原料，均衡合理的配比混合，确保营养充足。

在养殖场，经常有专家、兽医进行监管，以确保种苗质量，控制畜禽疫病。凭借3F模式从投入至产出最小环节的严格监管，该厂为河内和全国提供了最新鲜美味的肉制品。

为了满足市场需求，C.P.食品厂运用了5S、Kaizen、Innovation等工具，不断改善创新，提高生产效率，并且做好资源管理和利用，让消费者享受到物美价宜的产品。