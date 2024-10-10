首都河内——越南遗产城市

10/10/2024

具有1000多年历史的河内是文化之都、遗产城市、和平之城，历经千年的形成和积累构成了极为丰富、别具风貌的文化遗产系统，其物质和非物质文化遗产数量居全国首位，包括数以千计的遗迹、庙会和手工艺村，多处遗产已被联合国教科文组织列入世界遗产名录。

2024年，是首都河内解放70周年（1954/10/10-2024/10/10），为了纪念这一历史性事件，10月份将在升龙皇城、文庙-国子监、还剑湖、古街区、胡志明主席陵、火炉监狱等著名景点和遗产举办一系列特别文化活动，同时组织数十次吸引国内外游客的遗产探索之旅。

在世界遗产升龙皇城举办的奥黛秀。本报记者 庆龙 摄

在河内生活逾25年的越南遗产之友协会（FVH）主席Stella Ciorra女士表示，她热爱河内，喜爱首都热情好客的居民、绿树成荫的街道，尤其是河内文化遗产。为了向国际友人推介“河内——越南遗产目的地”的形象，FVH每年组织约40次徒步探索河内之旅，让外国游客有机会欣赏首都遗产之美。

号称“遗产城市”的河内有许多项目被联合国教科文组织列入人类遗产，如升龙皇城中心、荣圣庙会、歌筹、文庙-国子监黎、莫王朝进士碑等。

河内还有不计其数的著名国家级遗迹和遗产，包括：还剑湖、文庙-国子监、独柱寺、镇国寺、馆使寺、象伏祠、白马祠、观圣祠、龟塔-玉山祠、香寺、西方寺、柴寺、古螺城、胡志明主席遗迹区等。