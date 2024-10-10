首都河内——越南遗产城市
具有1000多年历史的河内是文化之都、遗产城市、和平之城，历经千年的形成和积累构成了极为丰富、别具风貌的文化遗产系统，其物质和非物质文化遗产数量居全国首位，包括数以千计的遗迹、庙会和手工艺村，多处遗产已被联合国教科文组织列入世界遗产名录。
2024年，是首都河内解放70周年（1954/10/10-2024/10/10），为了纪念这一历史性事件，10月份将在升龙皇城、文庙-国子监、还剑湖、古街区、胡志明主席陵、火炉监狱等著名景点和遗产举办一系列特别文化活动，同时组织数十次吸引国内外游客的遗产探索之旅。
在河内生活逾25年的越南遗产之友协会（FVH）主席Stella Ciorra女士表示，她热爱河内，喜爱首都热情好客的居民、绿树成荫的街道，尤其是河内文化遗产。为了向国际友人推介“河内——越南遗产目的地”的形象，FVH每年组织约40次徒步探索河内之旅，让外国游客有机会欣赏首都遗产之美。
法国巴黎地区国际合作支持机构驻越代表处首席代表埃马纽埃尔·色赖斯是一位热爱河内文化的建筑师，在河内生活近15年并为支持河内修缮法国古别墅遗产做出许多贡献的他分享：“修缮后的法国古别墅有助于再现河内过去的历史、文化和建筑烙印。法国留下的陈兴道街49号别墅、大剧院、龙边桥等建筑工程蕴含着法越两国文化的融合和亲近。这些工程是特殊的文化遗产，必须保护修复，作为参观游览的遗迹，也可作为举办画展、艺术或社区活动的创意文化场所”。
河内也是数千种富有魅力的独特文化庙会和民间信仰庆典的汇聚地，如东英县古螺、美德县香寺、栋多郡栋多、国威县柴寺、石室县西方寺、彰美县广严寺等庙会...
号称“遗产城市”的河内有许多项目被联合国教科文组织列入人类遗产，如升龙皇城中心、荣圣庙会、歌筹、文庙-国子监黎、莫王朝进士碑等。
河内还有不计其数的著名国家级遗迹和遗产，包括：还剑湖、文庙-国子监、独柱寺、镇国寺、馆使寺、象伏祠、白马祠、观圣祠、龟塔-玉山祠、香寺、西方寺、柴寺、古螺城、胡志明主席遗迹区等。
河内也是数千种富有魅力的独特文化庙会和民间信仰庆典的汇聚地，如东英县古螺、美德县香寺、栋多郡栋多、国威县柴寺、石室县西方寺、彰美县广严寺等庙会；各种艺术形式、民间传统演唱：行鼓画、歌筹、盲人曲、筹文曲、水上木偶、陆上木偶、划船曲、军鼓调、蓬鼓舞、隘劳歌舞等；著名的传统手工业：万福丝绸纺织、五舍铸铜、八场陶器、夏泰磨漆等；还有数不胜数的美味佳肴：望村扁米、河内米粉、烤肉米线、什锦米线、田螺米线、清池卷粉、吕望炙鱼脍、西湖虾饼等。
2024年9月，在菲律宾举行的世界旅游大奖亚洲和大洋洲地区颁奖典礼上，河内荣获“越南领先文化目的地”称号，第三次荣获“亚洲领先城市旅游目的地”奖，足以证明河内千年文化和遗产价值具有特别的吸引力。
为了发挥现有潜力和优势，为旅游业发展创造动力，2024年，河内旅游厅着重规划、投资、保护和修缮古螺城、升龙皇城等重点工程，发展传统手工艺村与旅游相结合，旨在为人们创造可持续的生计和推广河内特色文化价值。
特别，发挥号称升龙-河内形成和发展的“活博物馆”-- 古街区优势被视为首都经济和旅游发展战略的优先事项。因此，许多旅游推广活动在这里开展，如还剑湖步行街、古街夜市、懒翁街东药业探索之旅、行帆街22号艺术文化中心的民间艺术活动等，不仅有助于保护古街的遗产，发挥其建筑空间的优势，而且还能保护和弘扬河内人悠久的传统文化价值和生活方式。
凭借可持续的规划、投资举措和广阔视野，河内将继续成为国家和地区领先的文化旅游中心，吸引大量国际游客。2024年，趁着河内庆祝首都解放70周年、被联合国教科文组织授予“和平之城”称号25周年之际，首都旅游业预计接待游客2700万人次，其中国际游客550万人次，旅游总收入预计逾109万亿越盾。
谈及保护和发展河内遗产的优势，联合国教科文组织驻越代表处首席代表乔纳森·贝克先生强调：“河内的变化在于遗产目的地脱颖而出，迎来四方游客。教科文组织一直陪伴和支持河内平衡遗产保护和社会经济发展之间的解决方案，提高遗产周边社区的生计”。
文/越南画报 碧云
图/清江 功达 庆龙 毕山 庆龙 江辉 郑部 资料 译/武蓉