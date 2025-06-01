顺化荷叶斗笠

01/06/2025

从2017年，顺化市安和坊督基斗笠村的阮清草先生凭借心灵手巧、耐心细致制作出独特的荷叶斗笠，为传统手工艺带来了一股清新的气息。

顺化荷叶斗笠是传统斗笠手工制作业与创新材料的荷叶巧妙结合。这一理念源于既要维持传统文化特色，又要体现设计上的革新与创意。制作过程始于精选最美的荷叶，随后经过特殊处理以确保叶片的耐用性和原色。督基斗笠村的工匠们会花费大约一整天的时间以缝制出精美的荷叶斗笠。

“草荷”品牌的创始人阮清草先生分享：“我希望创造出一种产品，不仅外形美观，更蕴含着深刻文化和自然意义。荷叶以其纯洁和精致之美，完美契合了顺化温柔娴静的气质”。

从最初的构想出发，“草荷”品牌不断拓大和开发出多样化的荷叶斗笠产品。目前，“草荷”提供各种款式的荷叶斗笠，以满足不同客户的需求，如小巧精致的儿童斗笠、设计优雅的少女斗笠以及庄重肃穆且适合禅修空间的僧侣斗笠。

阮先生透露：“我们不断探索创新，亮相了符合客户需求的新产品。每条产品都有其独特的特点，但都保留了荷叶的自然之美和传统的斗笠制作技艺”。

在督基村具有30多年斗笠制作经验的陈氏香艺人评价道：“我一生与传统斗笠制作业结下了不解之缘。但当我开始制作荷叶斗笠时，我意识到这是一项极具创意的革新。使用荷叶需要与传统棕榈叶不同的技巧。我们在缝制的过程中必须更加小心细致，以免损坏荷叶独特的天然纹理”。

顺化荷叶斗笠独特之处是在笠面上有清晰可见的荷叶纹理，片片荷叶、纹理各异和浑然天成让每个斗笠成为独一无二的“限量版”。不仅是寻常日用，荷叶斗笠还是人类与自然和谐统一，传统与现代交相辉映的艺术作品。

顺化荷叶斗笠不仅具有审美价值，还有生活中的应用性。荷叶绿色清新淡雅搭配顺化奥黛， 显得越南妇女的风姿绰约、高贵优雅和清丽脱俗。