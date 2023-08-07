顺化皇宫砖瓦制造业

07/08/2023

邓苑先生为维护和发展顺化皇宫砖瓦制造业作出积极贡献。本报记者 清和 摄

顺化市顺和坊邓苑先生本来从事商业，与陶瓷业无关，但出于对涂釉陶瓷的兴趣，他悉心研究，制成了昔日阮朝皇宫所用的琉璃瓦，为重修世界文化遗产—顺化故都遗迹群提供了重要建材。



顺化故都遗迹区具有近千处阮朝独特建筑工程，其中有许多建筑逐渐损毁，亟待及时重修改造。本报记者 清和 摄

凡是涉足顺化的人对阮朝古香古色、宏伟壮观的宫殿楼阁、庙宇陵寝无不唏嘘赞叹，印象很深。特别是这些古老建筑顶上铺设的黄色、青色琉璃瓦不仅为建筑工程增色添彩，还从文化、哲学和审美角度彰显皇帝的绝对权威。

研究者指出，琉璃是一种珍贵玉石的名称，因此阮朝用来命名宫殿的两种主要屋瓦：黄琉璃瓦（涂黄釉）和青琉璃瓦（涂青釉）。 琉璃瓦盖顶样式与传统阴阳瓦相同，即凸面朝上，凹面朝下重叠铺设，依照越南人文化观念显示阴阳、天地关系。为了制作这类瓦片，皇家官窑陶瓷工匠要操作许多工序，各有诀窍，今已失传。



邓苑陶瓷厂。本报记者 清和 摄

如今，只有少数人从事皇宫砖瓦业，原因是技术太难，需求不旺，主要服务遗产重修工作。在此背景下，出于对陶瓷的兴趣和重修顺化宫廷建筑的热心，邓苑研究有关书籍，学习前辈经验，成功制备釉料，掌握烘烧技术，开办陶瓷厂，出炉了这两类珍贵釉瓦及其他装饰瓦。

邓苑与各位同事们对陶瓷的兴趣和重修顺化宫廷建筑的热心。本报记者 清和 摄

号称遗产之都的顺化，除了被联合国教科文组织列为世界遗产的故都遗迹群，还有其他文化历史遗迹近千处，其中89处为国家级遗迹。 随着时间的洗礼，许多百年独特建筑逐渐损毁，亟待及时重修改造。依持邓苑陶瓷厂供应的琉璃瓦，近年来，午门、嘉隆陵、嗣德陵、绍治陵、育德陵、青全瓦桥、国学碑等重点建筑得到修复，故都面貌逐步得以恢复。目前，正在重修南交坛和大内区的泰和殿。

宫廷陶瓷生产工序。本报记者 清和 摄

宫廷陶瓷生产工序。本报记者 清和 摄

每年，该厂家出厂500万-700万块各种瓷瓦，销往本地和全国许多省市。近年，中部沿海地区顺化宫廷建筑风格的高档度假区也用这种瓦片。这是邓先生继续维持和发展先人所创行业之动力。