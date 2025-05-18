顺化独特文化的水春香村

18/05/2025

顺化市水春坊的水春香村一直以来以传统制香业闻名遐迩。这里被誉为顺化的“沉香之都”，保留了故都人的信仰文化特色，并被承认为承天顺化省的典型传统手工艺村。

水春制香业的历史已有约700年，世代相传。据村里的长老介绍，该行业起源于明命帝时期，当时工匠被朝廷选中制作用于宫廷仪式的香。经过几代人不懈奋斗，水春香村居民努力保护和发扬了这一传统行业的精髓，使其成为顺化人文化和信仰生活中不可或缺的一部分。该村不仅为数百户家庭创造了稳定的就业机会，还有助于向国内外游客推广顺化的文化形象。

为了制作出芬芳的神香，水春香村的工匠必须经历许多细致而复杂的工序。制香的主要原料包括香木粉、潺槁木姜子胶以及沉香、檀香、桂皮等天然香料。将粉末与胶水按秘传比例混合均匀，然后放入挤出机中挤成细线，并均匀缠绕在经过处理的竹签上。之后，将神香在阳光下晾晒几天，直至达到适当的干燥程度。

水春香具有独特的特点，香气柔和，不像工业香那样浓烈刺鼻。水春香用天然原料制成，不使用有害化学物质，确保用户安全且贴近环境。每支香不仅是祭祀用品，还蕴含着精致优雅的宫廷文化。

制香业不仅为水春村民带来了经济价值，还有助于保护越南人民独特的信仰文化特色。游客来到该村，可以亲自体验制香的各个环节，并购买优质产品作为纪念品。

文图/越南画报 功达 译/何芳