顺化渔村的协奏曲

10/12/2025

庙会包括祭礼和娱乐活动等两个主要部分。祭礼庄重肃穆，依次举行迎神、献香、祈安祭与正祭等仪式。身着黑长衫、白裤、红巾等传统服饰的船主与村老们虔诚献香，祈求海平浪静、出海平安、鱼虾满舱。在鼓乐声中祭主朗诵祭文，寄托着渔民对天地和祖先的敬意。

求鱼节不仅具有深厚的信仰意义，也是子孙缅怀先贤开村立业之恩、凝聚乡情与团结的机会。祭礼后是热闹非凡的娱乐活动，如舞狮舞麟、顺化民歌、民间歌舞，最令人期待的莫过于划船竞赛，成为庙会的亮点。

对于承天顺化人民而言，“求鱼节”是感恩、信念与文化生命力的象征。历经世代传承，这一庙会不仅守护了传统信仰，还成为中部民间文化的摇篮，构筑起古都文化之美与民族精神之魂。

文图/ 廷煌 阮胜 黄河 译/明明