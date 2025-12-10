顺化渔村的协奏曲
庙会包括祭礼和娱乐活动等两个主要部分。祭礼庄重肃穆，依次举行迎神、献香、祈安祭与正祭等仪式。身着黑长衫、白裤、红巾等传统服饰的船主与村老们虔诚献香，祈求海平浪静、出海平安、鱼虾满舱。在鼓乐声中祭主朗诵祭文，寄托着渔民对天地和祖先的敬意。
求鱼节不仅具有深厚的信仰意义，也是子孙缅怀先贤开村立业之恩、凝聚乡情与团结的机会。祭礼后是热闹非凡的娱乐活动，如舞狮舞麟、顺化民歌、民间歌舞，最令人期待的莫过于划船竞赛，成为庙会的亮点。
参赛的船是一种独特的竞赛舟，由三块长木板拼成，载有十四名划手，包括舵手、首桨与六对划手。比赛分为多个奖项，从清晨至傍晚进行。首场为“祭赛”，奖品是一盘槟榔和清酒；终场为“破赛”，奖品为象征荣誉与吉祥的红绸；中间穿插若干“金赛”，以现金奖励。每场竞赛共三圈六回合，划手们齐力挥桨，溅起层层浪花，在浩渺的三江泽上奏出一曲壮丽的水上交响。
赛船不仅是技艺的较量，更蕴含祈丰收、盼安康的愿望，展现了海边居民团结互助、奋勇出海征服大自然的精神。当欢呼声渐渐平息，竞赛在灿烂秋阳中圆满落幕，也象征着新一季劳作与希望的开启。
对于承天顺化人民而言，“求鱼节”是感恩、信念与文化生命力的象征。历经世代传承，这一庙会不仅守护了传统信仰，还成为中部民间文化的摇篮，构筑起古都文化之美与民族精神之魂。
文图/ 廷煌 阮胜 黄河 译/明明