顺化九鼎上的浮雕入列世界文献遗产

14/07/2024

联合国教科文组织将顺化九鼎上的162幅铜铸浮雕列为世界文献遗产，彰显了19世纪上半叶号称越南铜铸《百科全书》的特殊价值。



九鼎是阮朝明命帝下令铸造的 9 个大铜鼎，放置在顺化皇城内世祖庙前院。 1835 年 12 月开始铸造，一年多完成。在9 个大铜鼎上共有162幅精美浮雕，生动地描绘了自然现象、山川、疆域、地名、产物、兵器、车辆、生活等，极具越南特色。



九鼎除了象征阮朝帝王的权力，还因铸有精美浮雕而被喻为19世纪初越南的《百科全书》，每个铜鼎外壁饰有9幅浮雕，例如：9 颗星、9座大山、9条大江、9条河流、9 个海口、关口，9 只四脚大兽、9个吉祥物、9种鸟类、9种粮食作物、9种蔬菜、9种花、9种果树、9 珍贵药材、9种乔木、9种武器、9种鱼、螺、昆虫，9种船只车辆。

这些简明的图案呈现全国各地有名的景物、地方、产物等，描绘了祖国的富饶美丽，例如：宣鼎的红河，玄鼎的九龙江，仁鼎的香江,高鼎的老虎，仁鼎的鲸鱼。

值得注意的是许多地方、山川、海岛的名称都用汉字写，清楚地表明阮朝帝王很早就主张领土主权的意识。其中的3个鼎雕刻了海域，体现当时越南海洋和岛屿的整体概况，例如：高鼎的东海，仁鼎的南海，鄣鼎的西海，是九鼎中最高且最重要的 3 鼎。



因此，九鼎上的海洋和岛屿图案与一系列古汉喃文献一起，成为越南对黄沙群岛和长沙群岛主权主张的宝贵资料来源，向后代子孙展示阮朝帝王很早就努力保卫和实施海岛主权。



除了文献和百科全书性质的突出价值外，九鼎还被评为19世纪越南人铸铜技术的杰作。



有趣的是，纵观中国、日本、韩国等国的封建王朝历史，可以看出，这些国家的皇宫没有类似阮朝古都顺化的九鼎铸件。即便是越南，以前各朝代也没有留下这样的文献性文物。



因此，顺化九鼎是不可替代的绝品，历经近两个世纪的洗礼，已成为极其丰富和珍贵的古董。从其浮雕技艺和审美角度看，也是独一无二的文物。