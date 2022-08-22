顺化—世界遗产与节庆之城

22/08/2022

承天顺化省的顺化市拥有多处世界遗产和地区遗产，又是举办全国性重大文化事件与节庆的中心，故享有节庆城市之誉。因此，省政府将旅游业视为尖端经济产业，力争到2030年成为世界著名文化遗产目的地，吸引游客约800万人次，其中一半是国际游客。该省确定遗产、文化和节庆为三大优势，同时也是地方发展的基础和动力，支撑顺化市晋升中央直辖市，成为并列世界的遗产城、节庆城。

故都—遗产城

在遭受新冠肺炎疫情影响而萧条暗淡的漫长两年半后，顺化故都正在进入2022年夏季旅游旺季，重新开放全部著名景点，尤其是世界遗产群的阮朝宫殿、庙宇、陵寝，有时甚至免费开放，期望快速吸引大量游客。

专门带领外国游客的导游黄廷世透露，在新冠疫情之前，到访顺化的国际游客巨多，主要来自韩、中、德、法和英等国。目前，外国游客开始到来但人数不多，主要还是国内游客。希望不久的将来，国际航班正常化，外国游客会云集如初。

顺化现有7项遗产被联合国教科文组织承认为世界遗产和地区遗产，其中5项为顺化独有： 顺化故都遗迹群（1993年）、越南宫廷音乐—雅乐（2003年）、阮朝木本（2009年）、阮朝朱本（2014年）、顺化宫廷建筑诗文（2016年）；两项为共有：三府圣母信仰（2016年）、中部牌追戏（2017年）。此外，全省还有近千处遗迹，其中3处为国家特等遗迹，88处国家级和90处省级遗迹。

历史造就了越南特有的一方山水一方风情：顺化。凭借重要的地理位置，诗情画意的山水景观，从阮主、西山到阮朝历代皇帝无不选择此地建都，成为政治、经济和文化中心，因而留下了建筑、节庆、雕刻、音乐、绘画、手工业、美食等物质和非物质文化遗产。

至今，顺化不仅以诗意盎然的自然景观闻名遐迩，也是城廓、宫殿、陵寝、庙宇等建筑和数万件特别珍稀文物保存得相当完整的越南唯一故都。尤其是她的7项遗产被联合国教科文组织列为世界遗产和地区遗产，在全国首屈一指。不少顺化文化研究者评价，顺化是都市建筑的一首无与伦比的史诗，是一座保有不可估价宝库的城市，是一所越南物质和精神文化并存的奇妙博物馆。

这庞大的文化遗产是先人留给顺化的无价之宝，是承天顺化省发展经济和旅游的宝贵资源，是建设遗产之城，晋升中央直辖市的基础和动力。



亚洲特色节庆城

顺化联欢节的创举和成功运作是顺化市发挥文化遗产优势以发展经济、旅游，改善人民生活，向世界推介当地形象的最佳标志。顺化联欢节1992年首次举办，至今已成功举行11次，施展国际级的特色文化艺术活动，打下显著烙印。

顺化联欢节是秀台设计精致、规模宏大、内容丰富多彩、演艺精湛的别开生面艺术盛典，历时近半个月，在顺化市和周边地区连续上演。除了皇宫之夜、宫廷夜宴、换岗仪式、祭祀仪式、奥黛节等带有宫廷烙印和传统文化外，顺化联欢节还有法国、阿根廷、英国、印度、比利时、柬埔寨、丹麦、韩国、美国、以色列、意大利、老挝、蒙古、墨西哥、俄罗斯、日本、泰国、西班牙、土耳其、瑞士、中国和澳大利亚等著名艺术团带来的现代气息浓郁的新颖节目。

成千上万的游客沉浸在2022年夏季顺化联欢节的热闹气氛中。本报记者 功达 摄

至今，顺化联欢节不断更新，每届吸引国内上千名演员和数十国艺术团参与演出，满足数万群众和游客日益提高的文化需求，为加强各国之间的团结和交流做出贡献。

之前，每届联欢节通常在持续半个月的固定时段举办，从2022年起，改为四季分别举办的新模式，根据顺化四季气候、文化、风俗习惯采取不同的主题，安排相应的演出内容，游客可按需求主动选择来访时间。

这一措施立刻见效。2022年6月末举行的夏季顺化联欢周吸引了数万多国内外游客前来享受节日的欢乐气氛。

菲律宾驻越大使梅纳多•洛斯•巴诺斯•蒙塔莱格雷分享：“顺化联欢节重新举办，我们再次受邀参加，非常感谢”。俄罗斯驻河内科学与文化中心副主任Andrey Borodenko表示：“疫情使各国之间的来往受到限制，但这次联欢节仍能请到众多国际艺术团参加表演，其中有俄罗斯艺术团，希望吸引更多游客”。

承天顺化省文化体育厅厅长潘清海透露，顺化联欢节的本质就是文化节。顺化最大优势是文化和遗产，挖掘遗产潜力是最重要的，因此我们提出的一贯口号是“文化遗产融入和发展”，联欢节离不开国际因素。本届是第11届，我们必须邀请外国艺术团参与，彰显顺化联欢节就是文化—世界—融入的联欢节。

由此可见，在当今全球化的趋势下，建设节庆之城—世界和地区的节庆中心是顺化的必然走向。希望不久将来，顺化市会成为世界节庆名城，如法国阿维尼翁、澳大利亚阿德莱德或英国爱丁堡等。

文/清和 图/清和 & 功达 译/何芳