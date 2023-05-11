雕刻投影艺人

11/05/2023

粗糙的木头，甚至各种生活垃圾废料，在裴文嗣的巧手下都会变成富有意义的生动奇幻的作品。

在大学生年代，有一次装饰假山小景，安装电灯衬托小景之美，阿嗣看见射在墙上的假山影子很像一头熊。这一奇妙的发现勾起他的灵感：“为什么不利用光线来创作自己想要的作品？”在追求这种新艺术的10多年里，他曾担任建筑师、工艺品公司研发总监等不同工作。

裴文嗣给这种艺术取名“雕刻投影”，光电与雕刻结合营造物体的影子，由他一手完成。这是他独辟蹊径的技艺，前无古人，他只能摸索，潜心研究。雕刻所用材质必须严格挑选，操作耐心细致，整块的优质木料价格昂贵，万一失手弄坏就得作废。若用陶土，造型后要晒干入窑烘烧，十分注意火候以免变形。

2022年，他首次举办电光知识个人展，12件展品均是世界科学、美术、音乐界名人的雕像，如爱恩斯坦、特斯拉、芬奇、贝多芬等。作者表示：“光电给了我灵感，把我带到奇幻迷人的境界。每件展品都是我心灵的体现，是时间、空间和意识三大元素的汇聚。肖像作品不仅表现面部解剖学的线条，尤为重要的是折射出人物的个性及其人生的浮沉”。

90后的裴文嗣是越南研发这种新颖艺术的第一人，为其冠名“雕刻投影”。

《 阿基米德 》雕像作品。本报记者 清江 摄



文/越南画报 草薇 图/陈清江 译/明明