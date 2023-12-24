雄伟壮丽的世界遗产下龙湾-吉婆群岛

24/12/2023

下龙湾面积1553平方公里，有1969个岛屿，其中90%为石灰岩岛屿，海拔50至200米不等。经过复杂的地质构造运动以及长期强烈的石灰岩风化过程，大约5亿多年才形成了这些形状奇特的岩石岛屿。尤其是在约330多平方公里的海湾核心区域聚集着770个大小岛屿。

下龙湾的岛屿和洞穴千形万状、大小各异，人们以丰富的想象力，依其形状给它们起了有趣的名字，如公母石、龙石、蟾蜍石、牛仔石、马鞍石、斗鸡石、蜣螂石、香鼎石、筷子石、镰刀石、斗笠石、耳朵石、人头石、仙翁石、惊奇洞、贞女洞等。

世界自然遗产下龙湾以其雄伟的美景，一直是国内外游客的首选目的地，有助于提升越南经济增长和形象推广。



在下龙湾邻近的吉婆群岛2004年也已入列世界生物圈保护区。

兰夏湾区。本报记者 功达 摄

2013年，越南曾编制档案，申请将吉婆群岛承认为世界自然遗产，但在世界遗产委员会的建议下，越南将吉婆群岛并入下龙湾，构成规模更大、形态更丰富的新遗产群体。 \

2023 年 9 月 16 日，在沙特阿拉伯首都利雅得举行的世界遗产委员会第45届会议上，联合国教科文组织正式批准了申请书，承认下龙湾-吉婆群岛群体（位于广宁省和海防市）为世界自然遗产。

下龙湾-吉婆群岛被列为世界自然遗产，不仅认可了越南首处跨区域的独特世界遗产，还提升了这个广阔、奇伟和绝美遗产区的价值。

吉婆群岛总面积为336平方公里，位于北部湾中央，距离海防市中心约30公里。整个区域拥有358个大大小小的石灰岩岛屿，密集的石山将海面分割成诸多小湾和沙滩，形成了原始的奇美景观。

从高俯瞰的吉婆镇全景。本报记者 功达 摄

吉婆岛是其中最大的岛屿，面积为153平方公里，是越南第三大岛，仅次于坚江省的富国岛和广宁省云屯县的盖宝岛，最高峰海拔331米。这是被淹没的热带喀斯特地貌，具有类似下龙湾的独特景观。这些岛屿通常呈金字塔或喀斯特形状，陡峭的悬崖耸立在清澈湛蓝的大海中，极其醒目。在吉婆岛上，有许多著名的洞穴和美丽的景点，如中庄洞、雄山洞、嘉论岛乡、越海古渔村等。

吉婆群岛除了石岛上有热带雨林之外，还有红树林、珊瑚礁、海草地毯、洞穴湖泊等生态系统，生物多样性受到充分保护，符合联合国教科文组织规定的世界生物圈保护区要求。

在天气凉爽的秋日，我们开始了“兰夏湾-明洞-暗洞-越海村-吉耶岛”的探索之旅。这是吉婆最具特色的旅游线路。 我们雇了一艘小木船，从盖萍码头进入吉婆岛东部的兰夏湾。这里密集的岛屿群形成了上百个天然浴场，海水湛蓝而清凉。

在兰夏湾，游客可以乘坐皮划艇在清澈湛蓝的海水上游览，观看万倍和万河滩的珊瑚礁，欣赏笔石、龟石、双山石等，探索明洞、暗洞、维姆洞、函龙洞等，真是令人心旷神怡。

游客乘船参观兰夏湾，探索明洞、暗洞。本报记者 功达 摄

游客探索吉婆国家森林的海洋生态系统。本报记者 清江 摄 第二个落脚点是越海古渔村，近年吸引了大量游客。越海古渔村坐落在石山和老林包围的山谷之中，共有90户居民住在古老的房屋。外国人通常喜欢在管委会人员的陪同下徒步穿越吉婆国家公园丛林来到古村，参观后继续上船探索兰夏湾，这条游线共花4小时左右。

从高处俯瞰的越海古村全景。本报记者 功达 摄

游客参观越海古村。本报记者 清江 摄



在兰夏湾，还有一个非常美丽的著名景点--松熊巷，曾是好莱坞大片《金刚：骷髅岛》的拍摄场。

第二天，我们租摩托车，走在美丽的临海山路上，穿过茂盛壮观的丛林，来到吉婆国家公园，聆听风吹丛林的沙沙声，观赏丛林的无限美景，这里有许多名贵的药用植物和挺拔冲天古树。

吉婆岛美丽的沿海跨岛公路。本报记者 清江 摄

凭借景观、地质地貌和生物多样性的价值，下龙湾-吉婆群岛世界自然遗产具有突出的世界价值，不仅为人类遗产宝库注入了无价之宝，而且有望成为访越游客不可错过的目的地。