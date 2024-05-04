隈研吾激发越南建筑大学生的兴趣

04/05/2024

日本人隈研吾是世界著名的教育家、建筑师。他在越南设计了若干具有两国友谊象征的标志性工程。在河内建筑大学举办的题为“与自然共处”研讨会，他登坛演讲，向未来建筑师的越南学生传递了对本科学业的兴趣和正能量。

河内建筑大学校长黎军博士表示，隈研吾是一位出色的教育家、建筑师，越南建筑师和学生一直期待同他见面，向他学习当代建筑行业的宝贵知识、创意和经验。

他以平易近人的方式详细地阐述了他在各国实施的建筑工程和项目，如加拿大阿尔伯尼街1550号塔、日本爱知县陶瓷美术馆、中国杭州美术馆、法国贝桑松文化艺术城、东京2020奥林匹克体育场等。“与自然共处”研讨会吸引了500多名大学生参加，他所分享的经验将化为他们用功学习、奔向优秀建筑师的动力。

隈研吾建筑师分享了建筑工程中使用的天然材料。本报记者 功达 摄

越南学生对隈研吾建筑师的才华表达仰慕之心。本报记者 功达 摄

他们从他身上学到了建筑学需要与环境建立密切关系并尊重周围环境的知识。

在越南，胡志明市Waterina Suites大厦项目与隈研吾建筑师的名字紧密相连。以蜿蜒环绕郊区的河流为繁华都市带来活力和越南西北部的梯田为灵感，Waterina Suites的外观设计是柔和的波浪线。大厦的每个套间均设有面向河流的阳台，视野开阔，与自然和谐相处。厅堂和天井饰有越南传统花纹，营造出东亚风水的空间，为居民带来舒适的生活。

Waterina Suites是一个体现有近100年历史的日本前田建筑公司征服越南市场决心的项目。隈研吾和他的同事们希望 Waterina Suites 成为越南和日本建筑界今天和未来合作的里程碑。