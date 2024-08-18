陈新文副教授博士——遗产专家
越南地质与矿产科学院前院长陈新文副教授博士是筹备多项UNESCO世界地质公园和世界遗产申报档案的老手。他曾主持编制两项具有全球地质价值的申遗档案和4项地质公园申遗档案。可是筹备宁平省长安名胜群档案是最棘手的，因为UNESCO专家要求很高，越南也观点各异。
陈博士透露，长安名胜群申报世界文化和自然遗产档案筹备时间很短、非常紧迫，付出心血最多，让他感到好像投入一场“全力以赴的战斗”。
在编写文本过程中，最难的是找到遗产的全球突出价值并活灵活现地证明它优于其他地方。简而言之，就是要讲述一个别出心裁，富有魅力，令人信服的故事。
为此，他曾同许多国际科学家实地勘察，探讨切磋，其中有联合国教科文组织、世界自然保护联盟的首席专家、长安申遗档案“总司令”Paul Dingwall教授（新西兰籍），地质学专家Paul Williams教授，剑桥大学考古学家Ryan Rabett博士等等。
长安申遗档案于2013年1月正式提交UNESCO。2013年8月，UNESCO专家团开始审核，2014年3月做出评估报告，结果并不乐观，被IUCN和ICOMOS评为D级，要求重新申报。如果从头开始大约要花10年时间。因此，陈博士、Paul Dingwall教授组合的团队一起深入研究评估报告，并选择了进一步说明的“决斗”。
阮博士分享：“经过研究，我们指出IUCN和ICOMOS评估报告的缺陷，并竭尽全力，解释说服审核团”。结果在多哈举行的辩论会上，UNESCO执行理事会的21名成员全部投票支持长安列入世界文化和自然遗产名录，否决以前的评估报告。这是罕见的案例。从此，长安成为越南和东南亚地区首个唯一的世界文化和自然复合遗产。
除了长安遗产外，陈博士还负责编写多项UNESCO世界地质公园申遗文本，其中有河江省同文岩石高原、得农和李山-沙黄等世界地质公园，得到UNESCO认可。这些筹备档案的开路先锋所付出的艰辛和贡献是不可估量的！
陈新文副教授博士是越南UNESCO委员会下属的越南世界地质公园小组组长兼UNESCO世界地质公园网络咨询委员会委员。他曾参加编写UNESCO世界地质公园和世界遗产文本，诸如河江省同文岩石高原、宁平省长安名胜群、高平省山水、得农地质公园、广义省李山-沙黄地质公园等。
至今他继续履行科学家的使命，背着背包，悄然无声地走遍各地，勘察探究，唤醒潜在的地质公园，希望将地质科学应用于生活，让遗产的价值惠及居民的生计。
文/越南画报 碧云 图/毕山 译/何芳