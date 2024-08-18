陈新文副教授博士——遗产专家

18/08/2024

越南地质与矿产科学院前院长陈新文副教授博士是筹备多项UNESCO世界地质公园和世界遗产申报档案的老手。他曾主持编制两项具有全球地质价值的申遗档案和4项地质公园申遗档案。可是筹备宁平省长安名胜群档案是最棘手的，因为UNESCO专家要求很高，越南也观点各异。

越南地质领域一流专家陈新文博士。本报记者 毕山 摄 陈博士透露，长安名胜群申报世界文化和自然遗产档案筹备时间很短、非常紧迫，付出心血最多，让他感到好像投入一场“全力以赴的战斗”。 在编写文本过程中，最难的是找到遗产的全球突出价值并活灵活现地证明它优于其他地方。简而言之，就是要讲述一个别出心裁，富有魅力，令人信服的故事。

为此，他曾同许多国际科学家实地勘察，探讨切磋，其中有联合国教科文组织、世界自然保护联盟的首席专家、长安申遗档案“总司令”Paul Dingwall教授（新西兰籍），地质学专家Paul Williams教授，剑桥大学考古学家Ryan Rabett博士等等。

长安申遗档案于2013年1月正式提交UNESCO。2013年8月，UNESCO专家团开始审核，2014年3月做出评估报告，结果并不乐观，被IUCN和ICOMOS评为D级，要求重新申报。如果从头开始大约要花10年时间。因此，陈博士、Paul Dingwall教授组合的团队一起深入研究评估报告，并选择了进一步说明的“决斗”。

文/越南画报 碧云 图/毕山 译/何芳