陈丽玄创新的马匹之作

17/02/2026

在越南民间文化中，马不仅是人类历史上的重要伙伴，更是文化和精神的象征。值此马年之际，陈丽玄设计师巧妙地将民间传统与当代创意相结合，通过色彩斑斓的“飞马”形象，生动讲述了一个内涵深远的文化故事。

对民间文化怀有深厚感情，陈丽玄设计师选择“龙马”作为丙午马年的积极信息。陈女士表示：“传说中龙马的每次出现都预兆着吉祥，而‘飞马’正是我在新的一年里向社区传递喜悦、好运和新能量的方式”。



没有局限于传统的纸质材料，她与学员们使用玻璃纸、土锦、金粉、彩色布等多种新材料创造出别具一格的马匹造型。在马画轮廊的基础上，每个人都可以根据自己的想象力自由创作云朵、鬃毛、眼睛和睫毛，创造出具有个人印记的“飞马”。

在“飞马”工作坊这一多维互动空间里，参与者们正兴致勃勃地投入创作 。 本报记者 庆龙 摄

许多年轻人对工作坊颇感兴趣 。 本报记者 庆龙 摄

陈丽玄设计师通过“飞马”工作坊，成功向年轻一代传递了传统文化的独特魅力 。 本报记者 庆龙 摄

陈丽玄设计师通过“飞马”工作坊，成功向年轻一代传递了传统文化的独特魅力 。 本报记者 庆龙 摄

陈丽玄并不止步于创作体验，她还期待：“这些‘飞马’产品可以成为极具审美价值的装饰品，甚至是送给国际友人的文化礼品——用当代艺术语言讲述越南故事的礼物”。

从传说中的“龙马”到如今的“飞马”，马的形象已成为传统与现代交融、文化记忆与新一代创新精神的象征。

文/越南画报 银河 图/庆龙 译/何芳