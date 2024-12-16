阮芳娥大使与民间外交故事

16/12/2024

阮芳娥大使是越南外交部第一位女副部长，也是越南友好组织联合会（VUFO）第五届（2013-2018）主席，从事外交35年的她已为越南外交作出了许多积极贡献。

在越南外交的三大支柱（党的对外工作、国家外交和民间外交）中，民间外交被视为越南特色外交的重要组成部分，VUFO是民间外交前沿的专职机构。

在当前世界形势错综复杂、对手与伙伴混杂、斗争与合作并存的背景下，阮大使表示，现在比以往任何时候都更需要发挥民间外交优势，带头建立和巩固与各国友好合作的信任和社会基础，争取国际支持和资源，营造有利于加强各国关系的和平环境，有效协助党的对外工作和国家外交。

越共十三大文件中确定了越南外交全面现代化，以党的对外工作、国家外交和民间外交为三大支柱，这正是VUFO和阮大使坚持不懈地提供意见的成果。

“民间外交渠道创造了积极有利的社会基础，有助于扩大越南与其他国家的伙伴关系，在国家外交渠道无法发挥其作用的领域和问题上扮演重要角色，为促进越南与其他国家的关系作出贡献”，阮大使分享。

具体而言，民间外交有利于丰富人际关系，增强其感召力，是增进各国人民之间感情的纽带。



目前，VUFO是外国非政府组织工作委员会（PACCOM）的常务机构，其职责是接受并办理外国非政府组织申请驻越许可证档案，支持外国非政府组织在越南境内有效地活动，发挥维护和发展与外国非政府组织关系的作用。