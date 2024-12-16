阮芳娥大使与民间外交故事

阮芳娥大使与民间外交故事

阮芳娥大使是越南外交部第一位女副部长，也是越南友好组织联合会（VUFO）第五届（2013-2018）主席，从事外交35年的她已为越南外交作出了许多积极贡献。

在越南外交的三大支柱（党的对外工作、国家外交和民间外交）中，民间外交被视为越南特色外交的重要组成部分，VUFO是民间外交前沿的专职机构。

在阮芳娥担任主席期间，VUFO展开了许多积极创新举措，有效发挥其在民间外交的核心作用和独特优势，有效助力党的对外工作和国家外交工作，维护和促进国家利益，特别是在民主、人权和海洋岛屿主权问题上。  

在当前世界形势错综复杂、对手与伙伴混杂、斗争与合作并存的背景下，阮大使表示，现在比以往任何时候都更需要发挥民间外交优势，带头建立和巩固与各国友好合作的信任和社会基础，争取国际支持和资源，营造有利于加强各国关系的和平环境，有效协助党的对外工作和国家外交。

适值纪念胡志明主席首次来到彼得格勒（今圣彼得堡）100周年（1923/6/30-2023/6/30）之际，阮芳娥大使在俄罗斯圣彼得堡市胡志明主席雕像落成典礼上发表讲话。图/资料

越共十三大文件中确定了越南外交全面现代化，以党的对外工作、国家外交和民间外交为三大支柱，这正是VUFO和阮大使坚持不懈地提供意见的成果。  

“民间外交渠道创造了积极有利的社会基础，有助于扩大越南与其他国家的伙伴关系，在国家外交渠道无法发挥其作用的领域和问题上扮演重要角色，为促进越南与其他国家的关系作出贡献”，阮大使分享。  

具体而言，民间外交有利于丰富人际关系，增强其感召力，是增进各国人民之间感情的纽带。

VUFO原主席阮芳娥（左四）与巴西代表团合影留念。图/资料

目前，VUFO是外国非政府组织工作委员会（PACCOM）的常务机构，其职责是接受并办理外国非政府组织申请驻越许可证档案，支持外国非政府组织在越南境内有效地活动，发挥维护和发展与外国非政府组织关系的作用。

2023年初，VUFO与媒体见面。图/资料

阮大使认为，民间外交是越南特色的创新产物，也是越南外交的宝贵资本和经验。因此，民间外交想要发挥其独特优势，必须得到各级各部门的参与，吸引青年、企业界人士、知识分子、宗教人士的参加，借此，有效协助党的对外工作和国家外交工作，保护和促进国家民族利益，特别是在民主、人权和海洋岛屿主权问题上。

 

阮芳娥大使陪同外国嘉宾团游览越南番西邦峰。图/资料

文/越南画报 草薇 图/庆龙 译/武蓉

 


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