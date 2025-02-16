阮红娥摄影师镜头中的“㗰剧色彩”展

16/02/2025

㗰剧是越南一种独特的民间戏剧艺术形式，已有数百年的历史。㗰剧通常在庙会、沿海渔村的祈求丰收仪式举行，其主题丰富多彩，如国家之爱、历史人物和历史事件等。精美的化妆、优美的舞蹈和富有象征意义的台词，使㗰剧给观众留下了深刻的印象。

通过摄影师阮红娥的镜头，展览中的65幅作品不仅记录了㗰剧演员最精彩的瞬间，还深入幕后，揭示了化妆、造型的过程。这些作品包括阮红娥从最初使用胶片相机到如今的数码相机拍摄的数千张照片中精挑细选出来的，跨越了她30年的摄影生涯。此外，她还请资深㗰剧演员和专家对作品进行审阅，并添加了详细的注释，以便观众更好地了解演员、剧目和演出地点，充分体现了她对本次展览的精心准备和深厚情感。

阮红娥女士表示，她计划将这次展览的照片将在书店、步行街、学校、文化馆等城市公共场所举行摄影展，触达更广泛的受众，尤其是年轻人、学生和热爱㗰剧艺术的人士。

“㗰剧色彩”摄影展不仅是一场视觉盛宴，更是一次传承和弘扬传统艺术的行动。通过这次展览，观众们能够更深入地了解㗰剧，更加珍惜祖先留给后代的文化遗产。