阮潘坚博士为社会创造惠民产品的科学家

01/04/2025

提及为社会做出积极贡献的杰出人士，河内百科大学健康科技研究院副院长阮潘坚博士定是其中之一。这位才华横溢的科学家拥有了40多项已商业化的实用发明，10种有效抗击新冠肺炎疫情的产品。近期，他与陈尚广副教授、博士共同参与研发治疗骨关节疾病的REVIVE BK外用凝胶，为广大患者带来了新希望。他坚持不懈的创新历程，激励着一代又一代热爱科学的年轻人。

多年后再次与他会面交谈，如今的他已在科学界享有盛誉，但他的朴实、幽默风趣以及对科学的炽热激情依然不变。唯一的变化，也许是他的思想更加成熟务实，以及在所选择的道路上更加坚定与执着。

河内百科大学健康科技术研究院副院长阮潘坚博士与生物医学材料小组开会，为研究产品寻找市场出路。本报记者 毕山 摄

他1999年毕业于河内百科大学电子通信工程系，2002年获得硕士学位并于2008年获日本芝浦工业大学博士学位。早在2010年，他与同事合作研发的荧光灯管节能设备连续荣获国内各项大奖，然而，他所追求的领域是越南新兴的领域——生物医学工程。 尽管面临重重挑战，他始终保持着对科学的热爱、探索、创新和奉献精神，成为在河内百科大学乃至越南生物医学工程领域的先驱之一，推出诸多实用产品和解决方案，造福社会。凭借其创新思维，他受邀参加由英国皇家工程院主办、牛顿基金资助的“创新领导者奖学金”计划，助力年轻科学家将研究成果转化为商业产品，以应对经济社会挑战。

阮博士与学生利用虚拟现实技术测量中风患者的康复程度。本报记者 毕山 摄

对他而言，推动他投身科研的最大动力，就是让科研成果得以应用于实践，被市场认可，并造福于民。因此，新冠肺炎疫情爆发的两年，对他以及其科研队伍来说是一段最难忘的时间。 他回忆道：“那段时间，我们经常熬夜到凌晨两三点讨论技术方案，第二天一早又投入设备制作和调试，以供应给医院。我们研发了十多款不同的产品，如防飞沫插管舱、洗手设备、自动体温测量仪、新冠病毒消杀机等，为医护人员和民众提供了有效的防疫手段。虽然很辛苦，但对我们来说，看到自己发明的产品得到有效应用，并为社会带来益处，就是最大的快乐和幸福”。

他认为，近年来，越南科技取得了长足进步并涌现出许多优质的健康护理产品，例如由河内百科大学健康科术研究院团队研发的REVIVE BK关节肌肉疼痛缓解和修复霜以及在新冠肺炎疫情期间研发的密闭空间新冠病毒消杀产品等。

阮博士介绍他与团队在新冠肺炎疫情期间共同研发的杀菌设备。 本报记者 毕山 摄

文/越南画报 邓玄 图/毕山 译/武蓉