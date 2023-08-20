阮文天宇及越南制造的农业无人机

20/08/2023

作为越南农业无人机飞行器械有限公司（Agridrone）联合创始人兼首席执行官，阮文天宇工程师研发的农业无人机（Drone）被视为农耕 “专家”，标志着越南农业生产的转折点。

阮文天宇从小对飞机特别痴迷，长大在胡志明市百科大学就读电-电子系，2015年制造一架无人机作为毕业设计模式。有人启发他制造农用无人机。当时，Drone不仅对农民是一个陌生的概念，而且对他同事们也是如此。因此，他不得不暂时搁置自己的梦想。

2018年，他向一家美国集团提供操作技术支持，同时在多个国家应用农用无人机。这一成果重新点燃了他的梦想。他决定辞退令人羡慕的高薪工作，继续追求自己的目标。

万事开头难，他回忆道：“劝说农民同意在其田地使用无人机并不容易。一天，我们团队带着无人机向西部地区同塔省农民介绍，很多人认为我们有问题、幼稚，甚至对农业一无所知。我说，你们不妨让我们进行试验，如果出了问题，我会按要求赔偿全部损失。结果有一位农场主允许使用他的400-500公顷作为试验田，另以两公顷作为对照田”。

无人机代替人工喷洒农药的突出优势在于节省人力物力，既环保又方便，提高喷洒效率、减少农药对农民身体健康的影响。因此，越南Agridrone公司的客户数量不断增加，特别是在隆安，坚江、同塔、安江等省份。对于购买无人机的农民，公司派人帮助操作或引导他们自行操作。如果租用无人机，农户根据喷洒面积支付费用。越南AgriDrone 公司还向合作社和服务公司销售产品，或者按要求供应进口零部件，让其自己装配成品。

越南Agridrone公司也开辟了新职业：无人机驾驶员，为1500多名青年创造就业机会，接触世界先进技术，就地谋生不离乡。