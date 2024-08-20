阮富仲总书记——终身为国为民的光明磊落领袖

20/08/2024

越南画报谨向读者介绍越共中央政治局委员、越南社会主义共和国主席苏林大将撰写题为《阮富仲总书记——终身为国为民的光明磊落领袖》文章的主要内容。

阮富仲总书记是越南革命的伟大智慧、才华横溢的领导人，思想家，文化家，党的理论旗帜、不断学习和践行胡志明主席的思想、道德、作风的优秀学生，为了国家为了人民，把自己的一生奉献给了党和越南民族的革命事业。



在长达55年的职业生涯中，在革命实践中磨练自己，凭借战略眼光、敏锐思维、与实践总结紧密结合，阮富仲同志和党中央委员会领导集体创造性运用和发展马列主义和胡志明思想，不懈努力推动党廉洁、强大建设；建设民有、民治、民享的社会主义法治国家；补充、完善和引领革新道路走向成功，使越南“从未有过今天这样的基业、实力、威望和国际地位”。





在阮富仲同志的革命生涯中，党的工作和党的建设占有特别重要的地位。阮富仲同志创造性地运用了胡志明关于党建工作的思想，深入分析党的性质、党在国家革新事业中的作用以及从越南革新实践中总结的越南执政党建设经验。

阮富仲总书记和中央委员会谋划和领导整党建党战略方针的成功实施；坚决、坚持地同个人主义作斗争，同党内腐化腐败作斗争，同腐败消极作斗争，不断提高革命道德、本领、知识水平和开拓精神，弘扬优良传统，密切联系群众。在以阮富仲同志为首的越共中央的领导下，党展现出了本领和智慧，带领全党、全国人民、全军在国家革新事业中取得了许多伟大成就，挫败敌对势力一切破坏政治社会稳定的图谋，建设 “道德、文明”社会。



作为国会主席、越南共产党总书记，阮富仲同志一直关心建设民有、民治、民享的社会主义法治国家问题。在阮富仲同志的领导下，越南共产党首次发表关于新时期继续建设和完善越南社会主义法治国家的决议，确立了“完善由越南共产党领导的民有、民治、民享的社会主义法治国家；具有完整、严格、统一的法律制度；宪法和法律至上，尊重、保障和切实保障人权和公民权利；统一行使国家权力、分配明确、密切配合、有效控制；专业化、现代化、法治化的行政司法体系；国家机构精简、廉洁，高效；拥有高素质、专业化、能力强、廉洁的干部、公职人员队伍；现代、有效的国家治理；满足国家快速可持续发展的要求和到2045年成为“社会主义高收入发达国家”的目标。



深受胡志明思想的熏陶，深刻领略文化的重要地位和作用“文化是民族之魂”、“文化存则民族存”，文化家、党文化战线优秀领导者阮富仲着力建设富有浓郁民族特色的先进文化，真正成为社会的精神基础、民族发展的内生力量和重要动力。

阮富仲同志和党中央以深刻的政治远见和战略思维，发展了越南的外交政策思想，总结了实践活动，形成了“竹子外交”艺术；建设和发展具有“越南竹子”特色的越南外交事业。

阮富仲同志在担任国家主席、国防安全委员会主席、人民武装力量统帅期间，始终高度重视人民军和人民公安力量，精心建设强大而团结的军队和公安队伍。阮富仲总书记经常指示武装力量学习、贯彻、践行胡志明思想、道德和作风，尽心尽力为祖国、为人民服务，“依靠人民办事”，“必须真正忠于人民、尊重人民、爱护人民”，紧紧贴近人民，维护人民利益，必须让人民更加信任并给予更多支持。

阮富仲同志的思想始终是人民，全心全意为人民服务，推进人文建设，把人民作为革新事业的主体力量和核心。关于党，阮富仲同志强调：“我党必须对人民负有最高责任，关心人民的物质生活和精神生活”；“若不能反映人民、国家、民族的利益，不符合历史发展规律的路线，就是错误的路线”；“与人民保持密切联系是党的生存、发展及运行规律，是造就党的力量的决定性因素。

分析社会主义法治国家与资本主义法治国家的区别时，他明确指出：“社会主义法治国家同资产阶级法治国家有着本质的区别：资本主义制度下的法治本质上是保护和服务于资产阶级利益的工具，而社会主义制度下的法治则是人民表达和行使当家作主权利的工具，保障和保护大多数人民群众的利益”。至于社会主义市场经济，他总结道：“我国社会主义定向市场经济的一个基本特征、一个重要属性，就是经济与社会相结合，经济政策与社会政策相统一，经济增长与实现社会进步和公正相挂钩都体现在每一个发展步骤、每一项政策和整个发展过程中。”每项经济政策都必须以社会发展为目标……，鼓励合法致富与消除饥饿和减贫紧密相连，帮扶对革命有功者和不幸遭遇困难和磨难的弱势群体”。

阮富仲总书记的一生以钢铁般的精神和意志，坚持不懈地投身于我们党和民族的革命事业，面对困难和挑战绝不退缩，肯定了伟大的人格，认为

“ 荣誉是最神圣、最崇高的东西 ” ，坚持原则，一生为国家、为人民而努力。他确实是纯洁革命道德的典型榜样，勤政公正、生活作风简朴、坚持民主工作作风、爱岗敬业、科学办事、尊重和爱护人员 …… ，深受干部、党员和人民尊敬、高度信任、信赖和敬爱，受到国际友人的尊敬和高度评价。

图/越通社 设计/香草

