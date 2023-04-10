金瓯省——祖国最南端的亮点

10/04/2023

越南最南端的圣地--金瓯省以其在海洋经济、可再生能源、旅游和物流服务等方面的优势正在强劲发展，力争成为湄公河三角洲的增长极。

海洋经济和清洁能源的发展机遇

金瓯是全国唯一三面临海的地方，海岸线总长250多公里，占湄公河三角洲海岸线的三分之一。金瓯海可供捕捞生产的渔场面积约7.1万平方公里，是全国四大重点渔场之一，海产资源种类多样、储量丰富，其中包括虾类、鱿鱼、螃蟹、鲷鱼、鲭鱼、鲳鱼、石斑鱼、军曹鱼等具有经济价值高的。沿海水域也非常适合大规模养殖文蛤、血蚶、牡蛎、咸水虾等水产。

近年来，金瓯省利用自然条件的优势，重点发展水产养殖、开发和加工等三个领域。通过适当的关注和投资，金瓯省已拥有一支多达4500余艘的捕鱼船队。

金瓯省以水产为尖端经济产业，将其规划为全国水产养殖、捕捞和加工中心。产品已销往全球60多个国家和地区，包括美国、日本和欧洲等苛刻市场。

特别，金瓯是全国养虾最大省，养虾面积占全国近40%，产量约占全国的22%。尽管因为新冠疫情和世界某些国家武装冲突的影响导致市场波动，但在2020、2021和2022 年，该省一直是全国成绩最突出的地方，水产出口额一向超过 10亿美元。

凭借可持续海鲜产业、适应气候变化、着重深度融入国际的发展战略，金瓯省满怀自信，奔向 2030 年出口额达 16.5 亿美元的目标。

除了水产潜力外，金瓯省地处东南亚国际海域中心，与泰国、马来西亚和印度尼西亚等海域毗邻，位于大湄公河次区域发展合作计划南部经济发展走廊，在发展物流服务方面也有很大优势。该省属下的昏快群岛具备充分的条件建成大型综合性海港。依持这些优势，金瓯有望成为大湄公河次区域南部沿海走廊连接湄公河三角洲贸易的物流服务中心。



金瓯的另一优势是清洁能源和可再生能源。这一潜力不仅能够为国家能源作出巨大贡献，而且有助于保障地方能源安全，加快社会经济发展。同时兑现绿色增长的承诺，肯定越南海洋经济的发展战略。

根据2030年远景规划，金瓯风力发电场的上网电量将达3607兆瓦。目前，3座水电站已投产发电输入国家电网。未来，该省将继续实施更多项目，力争为国家电网贡献电量超过6500兆瓦；加紧申请开发燃气和太阳能发电项目。

凭借海洋经济、清洁能源和便捷的国际海上贸易的潜力，加上三角洲内密集畅通的水陆空交通网，金瓯社会经济发展必将成为“九龙之地”的重要增长极。

九龙之地的旅游强势

金瓯位于越南最南端，辽阔无垠的海洋，青翠茂密的森林构成一幅诗意盎然的画儿，居民的生活富有浓郁的西部水乡特征，都是旅游业发展的有利条件。同时，金瓯地处大湄公河次区域发展合作计划南部经济发展走廊，方便与东南亚其他国家联手挖掘旅游潜力。

金瓯毗邻著名富国岛旅游城，靠近湄公河三角洲旅游中心芹苴市。此地区有芹苴、富国、金瓯和石迪等四个机场，其中有两个国际机场，因此从富国岛、芹苴到金瓯接驳国际旅游线也很方便。 此外，昏快海港项目一旦获得政府批准投资兴建将对该省的海上旅游也起到重大作用。

就遗产而言，金瓯现有国家级遗迹12处，省级遗迹32处，非物质文化遗产40多项，其中3项为国家级非物质文化遗产，包括南部才子弹唱艺术、搭架蜂巢业和腌小蟹业等。

金瓯角国家公园和幽明下国家公园是两处著名生态旅游胜地，被联合国教科文组织列入世界生物圈保护区名录。2013年，金瓯角国家公园被列入世界拉姆萨尔湿地名单。该公园是全国最大的原始红树林区，毗邻东海和西海。这里的动植物丰富多样，包括在越南发现的32种湿地树中的27种，约26种哺乳动物，93种鸟类，43种爬行动物，139种鱼类，9种两栖动物以及许多其他珍稀物种。其中长尾猴和银叶猴两种被列入世界红皮书，四种被列入越南红皮书。

来到金瓯角，游客可以乘摩托艇在湿地树林穿梭观赏奇妙的生态系，参观战时森林村落模型，了解抗美救国战争期间西南部军民的生活，体验涉水抓小蟹、钓鱼、捕鱼和民间游戏等。

金瓯的田园美食也很出名，如腌小蟹、鲳鱼露、椒盐烤弹涂鱼、甘蔗焖鲻鱼、姜蒸蛤蜊、烤蚝等，特别是享誉全国的金瓯螃蟹。

近年来，金瓯省着力推动生态游，尤其是深入森林、走进滨海冲积地等旅游线，让游客尽情领略自然风光。

金瓯省主张在保护民族文化特色、保护且发挥旅游资源的自然价值的前提下可持续发展旅游经济。以自然为本、社区人群的参与以及旅游与新农村建设相结合，金瓯旅游推动与全国各省市旅游产业协同发展。

金瓯是湄公河三角洲四大经济重点省市之一。其发展攻略是：经济发展与环保紧密结合，主动适应气候变化，有效防控疫情，注重发展海洋经济、旅游、可再生能源，有效发挥全省潜力和优势，奋力冲刺，实现经济快速和可持续发展。

文/通海 图/ 黎阮 阮胜 黄林 黄河 黎明 & 阮孝