金沙画

08/10/2023

90后年轻姑娘阮黄英缘于对顺化陵寝上珐琅花纹的痴情，决定与锦画组的同事们创新珐琅技术，取名金沙画，应用于当代艺术品，以弘扬越南传统文化和艺术之美。

锦画组组长阮黄英透露，她在多次游览顺化的旅程中被陵寝上的精致花纹所吸引。河内工业美术大学平面设计系毕业后，她开始研究与珐琅艺术相关的历史文献，同时吸收同样热爱这门传统艺术的年轻人于2020年创立锦画组。

黄英介绍，通过研究，她了解到所谓珐琅器物就是一种以铜为胎，外面涂上一层或多层彩釉，烘烤而成的艺术品。由于特殊的制作方法，珐琅不仅外观漂亮，而​​且质地耐久，经得起强力的碰撞和环境、气候的侵蚀。

黄英认为，珐琅的传统制作流程极其复杂，需要经过7道大工序和108道小工序。如果要恢复这门已经失传的艺术，必须让它变得简单易做。经过一段时间的研究实验，她与同事们创造了新技艺，简化为掐丝、点蓝、上釉三道工序，称为金沙画，含意画就是绘画，金是金属胎，沙就是着色彩沙。

现在，他们已经应用新技术制作纪念品和日用品，如手机壳、手机吊饰挂件、杯垫、日历、扇子、图画等。一件产品一般耗时5至10天。

​黄英表示，这种创新既可保留传统工艺制作产品之美，又简单易做，人们可以亲手制作日常生活的装饰品。



怀着通过金沙画技艺弘扬和传播越南传统艺术文化之美的愿望，锦画组在河内和胡志明市设立了工作室，举办了座谈会，现场指导年轻人体验操作技艺。

文/越南画报 银河 图/庆龙 译/明明