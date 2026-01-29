重访北坡 缅怀胡伯伯足迹

29/01/2026

高平省北坡是一片与胡志明主席回国后直接领导越南革命活动密切相连的历史圣地。在这里，山林、村寨及每一处历史地名都深深印刻着越南民族敬爱的领袖——胡伯伯的形象。



初春寒意料峭，穿过太原-高平公路起伏蜿蜒的山坡，我们在梅花、李花盛开的季节踏足北坡。山林景色、宁静诗意的高原村寨勾勒出了一幅抗战时期越北的画面。

漫步在通往北坡国家级特殊遗迹区展示馆的道路上，我们聆听了关于1941年1月28日胡志明主席回国直接领导越南革命这一事件的讲述。位于高平省长河乡越中边境的108号界碑是他在历经30年奔波寻找救国救民道路后踏上祖国土地、回到家乡的地方。



回国后，胡伯伯选择了北坡作为革命活动和领导抗法战争的地方。据当地百姓讲述，北坡地形险阻，山高水深，侬族语叫“谷坡”（意为源头）。这里有深邃宽广的北坡洞，胡伯伯化名秋翁，选定此地作为居住和工作之所。

站在北坡洞前，我们为胡伯伯在北坡山林领导革命岁月中的简朴而伟大感到激动。深邃的岩洞、茂密的草木曾在艰苦卓绝的革命时期中为他遮风挡雨。尽管物质条件匮乏，但胡伯伯的精神始终乐观，始终坚信革命的光明未来。

在北坡山林中，他领导并作出了民族革命道路的决策。其中最重要的一项就是寄给武元甲同志的关于成立越南宣传解放军队的指示。

1944年12月22日，在原平县三高林（陈兴道林），由武元甲同志指挥的越南宣传解放军正式成立，共34名战士。在简朴的石桌旁，在清澈的列宁溪边，在巍峨的马克思山下，胡伯伯腾出时间继续将《俄罗斯联邦共产党历史》翻译成越文，作为培训党员的资料。

长河乡的北坡国家级特殊遗迹区展示馆建在一块宽阔平坦的土地上，红瓦鲜艳，背靠巍峨高山，树木郁郁葱葱。遗迹区保存着关于胡伯伯以及他回国领导革命初期各革命事件的珍贵图片和历史资料。

根据史料记载和遗迹区讲解员介绍，从北坡洞出发，我们继续探访那些与胡志明主席在河广地区活动岁月密切相关的历史遗址。

这些地名主要与北坡的自然山林相连，如胡伯伯在1941年3月底居住和工作的龙烂洞、格瓦洞。奎南棚屋是胡伯伯居住时间最长的地方，该棚屋按高脚屋结构搭建，地势隐蔽、安全可靠。此外，还有施奠洞和焰硝洞以及李国枪先生的房基——这是胡伯伯初回国时曾居住的地方。



来到北坡就是回到革命的源头，每一个岩洞、每一条溪流、每一片树林、每一间房屋都深深印刻着胡伯伯的形象。昔日的山林仿佛在歌颂胡伯伯对越南革命的丰功伟绩。如今，此地的生活正日益温饱和起色。北坡平凡的景象始终唤起人们对民族慈父的无限敬仰与怀念。

报道/通善

文：越南画报/人民军队报

图：越南画报/越通社

技术、美术：丰秋