邦美蜀--世界咖啡城

10/05/2023

越南咖啡品牌早在世界市场上站稳脚跟。2022年,全球经济受到疫后和俄乌冲突的影响,越南仍然是世界第二大咖啡出口国,仅次于巴西,出口量为180万吨,销往70多个国家和地区,创汇近40亿美元,其中邦美蜀咖啡品牌和地理标志的得乐咖啡占全国咖啡出口总量的30%。凭借自身优势,得乐努力把邦美蜀建成“世界咖啡城”。

邦美蜀灵感之源

西原不仅以入列世界文化遗产的锣钲文化空间以及埃第、巴拿、戈豪、墨侬、色当等民族的独特节庆闻名遐迩,还以百年历史的罗布斯塔咖啡著名。丰富多彩的国家级咖啡节在得乐省会邦美蜀市每两年举行一次,推介咖啡种植加工业的历史和价值。

20世纪初,法国人将罗布斯塔(robusta)咖啡品种引进邦美蜀种植。当时,法国人就发现邦美蜀的罗布斯塔咖啡特别浓郁香醇,超越西方人惯用的阿拉比卡(Arabica)咖啡,因此主要出口法国。

众多研究家和咖啡商认定邦美蜀罗布斯塔咖啡是世界上风味最好的咖啡。这取决于每个地方和每个人的习惯和口味。越南咖啡出口量位居世界第二,其中罗布斯塔咖啡出口量却居第一位,足以证明这种咖啡品质最受欢迎。

多年来,越南罗布斯塔咖啡不断获得国际媒体当作有趣的新发现加以追捧赞誉。近日,越南冰奶罗布斯塔咖啡在由“世界美食地图”网站Taste Atlas评选出全球十佳咖啡排行榜中排名第二。2022年,加拿大旅游杂志The Travel评价越南是最优质的咖啡生产国之一。2020年,美国有线电视新闻网(CNN)认为,咖啡在越南是一种普遍饮料,冲泡法多样。同年,《纽约时报》撰文指出香醇浓郁的越南咖啡正在成为国家级品牌。

不仅受到媒体的赞扬,邦美蜀罗布斯塔咖啡还获得雨林联盟(Rainforest Alliance)、UTZ和国际公平贸易标签组织(Fairtrade)等权威组织颁发国际达标认证以及世界餐饮杯(International Catering Cup)、世界之最(The Best of the World)等国际咖啡大赛的许多奖项。



罗布斯塔咖啡的突出价值是邦美蜀奔向“世界咖啡城”的推力。得乐省咖啡一流出口商Simexco Daklak公司总经理黎德辉表示:“从今天所得的成果看,我们可以肯定越南罗布斯塔咖啡品质是世界最好的。相信不久的将来,世界一提到罗布斯塔咖啡,就会想到越南,想到世界咖啡城邦美蜀,就像一提到葡萄酒,就会想起法国波尔多”。 提升罗布斯塔咖啡的世界市场份额 将邦美蜀建成“世界咖啡城”的灵感也许源于受到世界公认的著名罗布斯塔咖啡,堪称咖啡精品。越南是这类咖啡第一大出口国,邦美蜀乃至得乐则具备得天独厚的栽培条件。得乐的罗布斯塔咖啡占越南咖啡年出口量180 万吨的30% 以上。目前,咖啡精品占全球咖啡营业额2200亿美元的30%。据预测,世界咖啡市场每年将以12%的速度增长,因此,得乐咖啡市场具有巨大潜力。 越南罗布斯塔咖啡出口市场稳定。欧洲是世界咖啡最大消费市场,占到30%,其中,越南与巴西咖啡占50%。此外,美国、日本、韩国、中国等潜在市场对越南罗布斯塔咖啡的需求也很大。

越南中原传奇集团的著名咖啡。本报记者 郑部 摄

为了提升在世界市场的影响力,得乐省确定咖啡为主打作物,在全省经济结构中占居首位。该省制定了2025年至2030年阶段的咖啡可持续发展提案,奔向绿色、稳定持久、多价值的增长目标,不扩大面积,集中力量提高质量。

得乐省已建立许多罗布斯塔咖啡种植基地。许多咖啡出口商主动建立可持续咖啡合作社模式的原料专属区。典型的是Simexco Daklak公司在居雪乡成立了“九二”合作社,专种精品咖啡150多公顷。



除了规划种植区,得乐省还大力发展深加工中心,加强招商引资,形成强大企业和集团服务出口,其中包括越南中原传奇(Trung Nguyen Legend)集团、Simexco Daklak公司、安泰公司、越南Dakman公司等在世界咖啡市场享有盛誉的越南著名企业。这些措施的目标是将越南咖啡年出口额从40亿提升到100亿美元。

世界咖啡博物馆是推介世界著名咖啡文化,其中包括越南咖啡的地方。本报记者 清和 摄

罗布斯塔咖啡占罗布斯塔咖啡种植面积的90%以上。邦美蜀罗布斯塔咖啡精品冲泡液呈现美丽的琥铂色,香气扑鼻,略带水果酸味,回味无穷。根据规划,到2025年,得乐的罗布斯塔咖啡面积达1060公顷,2030年达2120公顷,年产量约1500吨。

文/越南画报 清和 图/清和 郑部 译/何芳