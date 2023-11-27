邓爱越画家为越南英雄母亲画像的旅程

27/11/2023

从邓爱越画家摩托车仪表上可看到10年期间，她走过的路程比S形国土南北长度多数十倍。从1995年起，她就酝酿着描绘越南英雄母亲的计划，但16年后才能实现。2010年2月19日，62岁的她骑着查理牌摩托车启程，随身物品为水彩盒和画笔。

2010、2011和2013年，邓画家被越南纪录书中心和亚洲纪录书列为骑摩托车跑遍63个省市为越南英雄母亲画肖像最多的首位妇女。2021年4月14日，她获授“革新时期劳动英雄”称号，是获此殊荣的首位画家。这些盛誉是对她所作贡献的奖励。

她以非凡毅力和内在力量跨越体力和年龄的坎儿来实现神圣的价值观，正如她创作的诗句所表达的心意：“走南闯北非图名，不是禅师去请经，只为英雄母亲画，容貌永存传千古“。

她分享，有的英雄母亲问她：“谁派你来画的？” 她答道：“我的内心派来的，只要我的心脏还在跳动，我还会给越南英雄母亲画像”。她向我们表示，从南到北，越南英雄母亲的无数儿女已为国舍身，我很自豪能为子孙后代留下母亲们的美好肖像。

邓画家回忆，有一次翻山越岭，来到老街地头才知道此地的英雄母亲已不在世，又有一次，她去安沛省安平县大明乡看望越南英雄母亲阮氏仪，见到老人家病重卧床，她不打算画，但家人再三恳托，她只好含泪挥毫落笔。

她所画的不是越南英雄母亲的面部表情，而是她们的心思情感。因此，她把她们视同母亲，亲密接触，聆听她们的心声。

她认为自己所做的事情只是子民对祖国应负的责任，并广泛传播对人生的梦想和理想，特别是年轻一代。

邓越爱所画的若干越南英雄母亲画像

文/越南画报 草薇 图/通海 译/武蓉

