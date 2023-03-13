遗产灵感

13/03/2023

设计师向观众推介新时装系列。本报记者 庆龙 摄

在河内举行的2022年秋冬越南国际时装周向观众推介时装艺术创意视角，致力于保护与发挥越南文化遗产之美。

该时装周吸引了国内外18位著名时装设计师及其时装品牌参与。

黄明霞设计师以三维设计技术与视觉艺术相结合亮相了39款服装的“霜”系列拉开了秀演的序幕，尽显越南妇女身材迷人的曲线，袅娜多姿以及北部文化之美。

德雄设计师的“冬天阳光“系列驱散了冬天的寒冷，给人带来一种暖暖的温馨感。他巧妙地将不合时宜的老式棉衣改成新颖、气质且时髦的衣衫。

草阮设计师展示了其“水稻”系列。Audrey Charles 和Erwan Perzo设计师则以龟塔、龙边桥、广霸花市、还剑湖畔红花盛开的凤凰树等河内遗产为灵感做出“Verticale Hanoi”系列，给观众留下深刻印象。

作为本秀的尾曲，武越河设计师的“赫蒙族对未来的寄托”系列款式精美，采用现代设计技术，展现民族特色，给观众提供了脍炙人口的时装盛宴。特别的是， 2018年越南环姐赫姮尼依的参与，更加突出时装秀的魅力，撩人心弦。

东南亚时装设计师协会主席兼越南国际时装周主席庄黎分享： “如果说2022年春夏越南国际时装周显示疫情后时装界奇迹般复苏和持续发展，那么2022年秋冬越南国际时装周则体现时装界的长盛不衰，以‘遗产灵感’为主题，刻画当代生活中遗产之美，发挥文化遗产价值，追求跨越时空之美”。

文/越南画报 银河 图/庆龙 译/何芳