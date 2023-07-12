“追寻蚕丝溯源”活动

12/07/2023

“养蚕织布在越南民间出现、存在和发展已有数千年历史。目前，越南入列桑蚕业强劲发展前四国。种桑养蚕是越南十多万农民的生计，其中大部分是女性”，中央桑蚕丝研究中心（VIETSERI）主任黎宏云先生向嘉宾们介绍越南桑蚕业。

“养蚕织布在越南民间出现、存在和发展已有数千年历史。目前，越南入列桑蚕业强劲发展前四国。种桑养蚕是越南十多万农民的生计，其中大部分是女性”，中央桑蚕丝研究中心（VIETSERI）主任黎宏云先生向嘉宾们介绍越南桑蚕业。

活动现场，嘉宾们不仅聆听了种桑、养蚕、织丝的历史和发展过程，还有机会亲身体验种桑、缫丝、织丝。

坐在手工织机前不是熟悉的越南妇女形象，而是外国的女大使和大使夫人在VIETSERI艺人的指导下操作织机、纺锤。

嘉宾们感到意外的是来到葱茏翠绿的桑园，采摘成熟饱满的桑果，亲眼目睹蚕宝宝进食，吐丝结茧。

DeSilk创始人文氏姮女士还给她们讲述越南民族立国以来有关丝绸文化的故事。具体来说，就是20世纪初在越南掀起的性别平等运动，丝绸生产成为了女性赋权的象征。在国家进入工业化、现代化时期，丝绸也承载着特殊的使命。文女士说，“我们希望世界知道越南丝绸不仅品质优良，而且美观精致，这全靠特殊的设计和严格的管理”。

越南艺人的巧手在Desilk产品上得到淋漓尽致的体现，从优雅奥戴、高贵围巾到包包上的小蝴蝶结。早在17、18世纪，越南艺人的手工技艺就被西方国家评为世界顶尖。这是越南手工艺的特殊优势，其他地方并不多见。

身着越南传统奥戴的联合国妇女署驻越首席代表艾丽莎·费尔南德斯·萨恩斯女士分享：“五年前我来到越南就知道了奥黛无以伦比之美。其面料就是丝绸，所以丝绸在越南文化和经济生活中有着重要的作用”。她希望越南丝绸业继续为性别平等和经济繁荣做出贡献。

“追寻蚕丝溯源”的有趣体验不仅传播了对越南丝绸的热爱，而且通过国际女嘉宾，也是向世界推广越南桑蚕丝织业的绝佳机会。

文/越南画报 草薇 图/越强 译/武蓉