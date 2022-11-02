进一步加强和深化越南与中国全面战略合作伙伴关系

02/11/2022

越共中央总书记阮富仲应中共中央总书记、国家主席习近平邀请，对中华人民共和国进行正式访问之旅已圆满结束。

访问期间，越共中央总书记阮富仲与中共中央总书记、国家主席习近平举行会谈，获颁由习近平总书记代表中国党和政府向阮富仲总书记颁授的中华人民共和国“友谊勋章”；分别会见国务院总理李克强、全国人大常委会委员长栗战书、全国政协主席汪洋。在各场会谈、会见中，双方相互通报各自党和国家情况，就越中两党两国关系及当前国际地区局势深入交换意见，达成一系列重要共识。在此期间，双方共同签署了13项合作文件。

双方发表了《关于进一步加强和深化越中全面战略合作伙伴关系的联合声明》。双方认为，越南和中国是山水相连的好邻居、好朋友，是志同道合、命运与共的好同志、好伙伴，都致力于人民幸福与国家富强，致力于人类和平与发展的崇高事业。 双方一致同意，继续通过双边互访、互派特使、热线电话、互致信函、年度会晤、多边场合会见等形式，保持和加强两党两国高层交往的优良传统，就两党两国关系重大问题和国际地区形势及时交换意见，从战略高度引领和指导新时代越中全面战略合作伙伴关系健康稳定发展。

双方一致同意，发挥好两党高层会晤机制指导统筹作用和两党对外部门协调推动作用，继续执行好《越南共产党与中国共产党合作计划（2021－2025年）》《越南共产党与中国共产党干部培训合作计划（2021－2025年）》，办好两党理论研讨会，加强两党中央对口部门、两国地方特别是接壤省（区）党组织交流合作，持续开展治党治国、反腐倡廉理论和经验交流互鉴，积极支持越南政府与中国政府、越南国会与中国全国人大、越南祖国阵线与中国全国政协的友好交流合作。

双方强调，越中两国坚持走社会主义道路，根本目的是实现发展繁荣，更好为人民谋幸福。双方要发挥地缘相近、产业互补优势，加强各领域务实有效合作，更好服务两国人民福祉。