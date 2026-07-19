迎接英烈回家的500个日夜征程

19/07/2026

为迎接越南伤残军人与烈士纪念日80周年（1947年7月27日—2027年7月27日）而开展的“加快推进烈士遗骸寻找、归集和身份确认500个昼夜战役”彰显了越南对为民族独立而牺牲的英烈们的感恩之情，也为苦苦等待多年的烈士家属带来了与亲人“团聚”的希望。

2026年6月15日上午，在胡志明市，市烈士遗骸寻找、归集和身份确认指导委员会（515号指导委员会）在黎氏莲文化公园开展集体烈士墓的勘察、探测与搜寻工作。越通社记者 春区 摄

战争虽已远去，但伤痛依然存在。在争取国家自由、独立与统一的斗争中，近120万名民族优秀儿女献出了宝贵的生命。迄今，仍有约17.5万名烈士的遗骸尚未找到；约30万具烈士遗骸虽已被搜寻归集，却尚未确认身份。随着时间推移，烈士遗骸搜寻归集工作的难度不断增加。

宣光省军事指挥部在江南村A5处寻找、归集烈士遗骸及众多相关遗物。越通社记者 黄孝 摄

宣光省军事指挥部在南额村685高地寻找、归集烈士遗骸。越通社记者 黄孝 摄

正是在这一紧迫背景下，“加快推进烈士遗骸寻找、归集和身份确认500个昼夜战役”（2026年3月15日至2027年7月27日）正式启动。这是一场前所未有的大规模行动，多支搜寻队在越南以及老挝、柬埔寨同时开展工作。

“500个日夜战役”开展四个多月以来，有关部门已搜寻、归集近1400具烈士遗骸，其中数百具遗骸是在越南国内以及老挝、柬埔寨发现的。尤其是，在胡志明市黎氏莲文化公园发现了一处烈士集体墓，共发现69具烈士遗骸及大量遗物，目前有关部门正在继续开展调查鉴定，以确认烈士身份。

2026年7月6日上午，政府总理黎明兴出席在胡志明市和兴坊黎氏莲文化公园举行的烈士遗骸寻找与归集工作启动仪式。越通社记者 杨江 摄

与此同时，烈士身份DNA鉴定工作也持续推进。截至目前，已对52717座烈士墓进行了遗骸DNA取样，其中37513座符合采样条件，占71.16%；另有15204座因条件限制无法采样。对于烈士亲属，已采集93464份生物样本，其中53036份已完成检测，并录入国家DNA数据库。

西宁省159具烈士遗骸追悼会。越通社记者 明富 摄

2026年7月6日上午，政府总理黎明兴出席在胡志明市和兴坊黎氏莲文化公园举行的烈士遗骸寻找与归集工作启动仪式。越通社记者 杨江 摄

各地还移交了15729份烈士遗骸样本进行长期保存。其中，越南军队法医院已接收来自17个省市中的15个省市的9087份遗骸样本，并对124份样本进行了鉴定。

越南佛教教会胡志明市分会举行大型追悼超度法会，缅怀在1968年戊申春季战役中牺牲并安葬于都城陵园的烈士、战士和爱国同胞。越通社记者 春区 摄

2025年12月21日晚，在西宁省新边乡82高地烈士陵园，西宁省党部、政府、武装力量及人民举行159具烈士遗骸追悼会（其中3具在越南归集的烈士遗骸，156具为2025-2026年旱季第二十五阶段第一批自柬埔寨归国的越南志愿军和专家烈士遗骸）。越通社记者 明富 摄

在胡志明市和兴坊黎氏莲文化公园举行的英雄烈士缅怀仪式。越通社记者 春区 摄

适值越南伤残军人与烈士日（1947.7.27 - 2026.7.27）79周年之际，来自全国各地的众多退伍军人前往宣光省渭川国家烈士陵园敬献鲜花和香火，缅怀在保卫祖国北部边疆战斗中英勇牺牲的英雄烈士。越通社记者 明心 摄

“500个日夜战役”生动体现了越南民族“饮水思源”的传统美德，深深触动了越南人民内心深处的情感。因为，每迎回一位烈士，每重新将一个名字镌刻在墓碑上，就意味着一个家庭减少了一份漫长等待的痛苦，也意味着战争留下的一道创伤再次得到抚慰。

文/越南画报 清和 图/资料 越通社

