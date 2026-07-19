迎接英烈回家的500个日夜征程
为迎接越南伤残军人与烈士纪念日80周年（1947年7月27日—2027年7月27日）而开展的“加快推进烈士遗骸寻找、归集和身份确认500个昼夜战役”彰显了越南对为民族独立而牺牲的英烈们的感恩之情，也为苦苦等待多年的烈士家属带来了与亲人“团聚”的希望。
战争虽已远去，但伤痛依然存在。在争取国家自由、独立与统一的斗争中，近120万名民族优秀儿女献出了宝贵的生命。迄今，仍有约17.5万名烈士的遗骸尚未找到；约30万具烈士遗骸虽已被搜寻归集，却尚未确认身份。随着时间推移，烈士遗骸搜寻归集工作的难度不断增加。
正是在这一紧迫背景下，“加快推进烈士遗骸寻找、归集和身份确认500个昼夜战役”（2026年3月15日至2027年7月27日）正式启动。这是一场前所未有的大规模行动，多支搜寻队在越南以及老挝、柬埔寨同时开展工作。
“500个日夜战役”开展四个多月以来，有关部门已搜寻、归集近1400具烈士遗骸，其中数百具遗骸是在越南国内以及老挝、柬埔寨发现的。尤其是，在胡志明市黎氏莲文化公园发现了一处烈士集体墓，共发现69具烈士遗骸及大量遗物，目前有关部门正在继续开展调查鉴定，以确认烈士身份。
与此同时，烈士身份DNA鉴定工作也持续推进。截至目前，已对52717座烈士墓进行了遗骸DNA取样，其中37513座符合采样条件，占71.16%；另有15204座因条件限制无法采样。对于烈士亲属，已采集93464份生物样本，其中53036份已完成检测，并录入国家DNA数据库。
各地还移交了15729份烈士遗骸样本进行长期保存。其中，越南军队法医院已接收来自17个省市中的15个省市的9087份遗骸样本，并对124份样本进行了鉴定。
“500个日夜战役”生动体现了越南民族“饮水思源”的传统美德，深深触动了越南人民内心深处的情感。因为，每迎回一位烈士，每重新将一个名字镌刻在墓碑上，就意味着一个家庭减少了一份漫长等待的痛苦，也意味着战争留下的一道创伤再次得到抚慰。
文/越南画报 清和 图/资料 越通社