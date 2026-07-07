跨越时光的法式建筑历史印记

07/07/2026

从西贡圣母大教堂、中心邮局到一座座古典别墅，法式建筑早已成为胡志明市城市风貌中不可分割的一部分。法式建筑保留着一层层鲜活的城市记忆，见证着数代人之间的文化交流与城市发展的历程。

始建于1863年的胡志明博物馆胡志明市分馆（俗称“龙屋港”）完美融合了西方建筑风格与东方传统特色。本报记者 阮伦 摄

龙屋港由法国轮船公司（Messageries Maritimes）建于西贡河畔。该建筑以坚固的柱廊、法式拱窗以及屋顶上的“双龙朝月”装饰图案为突出亮点。本报记者 阮伦 摄

在现代玻璃摩天大楼与市中心大道上熙熙攘攘的人流之间，这些法式建筑依然静静矗立，宛如胡志明市跨越时光的历史印记，历经一个多世纪的风雨，它们共同塑造了这座充满活力、开放包容城市的独特气质。

这一印记始于19世纪下半叶，当时法国人按照西方城市模式对西贡进行了规划 。许多专家认为，这一时期留下的最大价值不仅是单体建筑本身，更是现代城市规划理念，包括布局设计规范的大道、广场、公园和公共空间。正是这一基础，塑造了今日胡志明市的整体市容市貌。

西贡圣母大教堂于1880年落成，其拱形圆顶、高耸的钟楼以及未加粉饰的红砖外墙，散发着浓郁的欧洲中世纪建筑风情。本报记者 阮伦 摄

然而，赋予西贡法式建筑持久生命力的，并非对欧洲原型的生搬硬套。据研究者称，这些建筑是独特文化交融的产物。为了适应炎热潮湿的热带气候，建筑师在设计中引入了宽敞的回廊、通风百叶窗、利于排水的斜屋顶以及诸多具有本土文化特色的细节。西方建筑技术与东方文化精神的结合，形成了独具特色的印度支那建筑风格，成为越南独有的文化遗产之一。

西贡中心邮局是游客熟悉的热门打卡地。本报记者 阮伦 摄

西贡中心邮局内部宽敞且气势恢宏的穹顶。本报记者 阮伦 摄

胡志明市美术博物馆。本报记者 阮伦 摄 建筑师阮长留认为，能够接受新事物而不失本土特色是西贡历经多个历史时期始终保持的鲜明特征。这一点在至今仍保存完好的建筑中体现得尤为明显——外来元素经过本土化改造，最终融入当地的生活与文化之中。

胡志明市美术博物馆。本报记者 阮伦 摄

此外，原为华裔黄文华府邸的胡志明市美术馆，也展现出西方建筑与东方装饰艺术的和谐交融。

据研究者陈友福进介绍，许多别墅和古建筑不仅具有建筑价值，还承载着丰富的历史故事，与城市形成和发展过程中的重要人物和里程碑紧密相连。因此，保护这些建筑，也就是在为子孙后代留住城市记忆。

胡志明市人民法院的建筑精妙地融合了欧洲、古罗马建筑风格与部分东方花纹。本报记者 阮伦 摄