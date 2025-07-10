越美建交30周年：从宿敌发展为全面战略伙伴

10/07/2025

在战争结束50 年、越美建交 30 年之后，两国关系取得了长足进步，不仅符合两国人民的共同愿望和利益，也为亚太地区乃至世界的和平、稳定与发展作出了积极贡献。 过去三十年是两国努力超越历史、重建信任、深化伙伴关系的生动写照。从昔日的宿敌，到如今的全面战略伙伴，这一转变弥足珍贵。两国始终高度重视独立、主权、领土完整、政治体制等基本原则，并在国际法和《联合国宪章》框架内开展平等互利合作。

2025 年 4 月 2 日，由外交部副部长杜雄越率领的外交部工作代表团和由美国驻越大使马克·纳珀率领的美国驻越大使馆代表团一同参观了越南和平之树组织（PeaceTrees VietNam）在广治省的炸弹销毁现场。图/越通社

过去三十年是两国努力超越历史、重建信任、深化伙伴关系的生动写照。从昔日的宿敌，到如今的全面战略伙伴，这一转变弥足珍贵。两国始终高度重视独立、主权、领土完整、政治体制等基本原则，并在国际法和《联合国宪章》框架内开展平等互利合作。

从1995 年至 2013 年，越美关系不断蓬勃发展。2013年两国签署的《越美全面伙伴关系协定》为双边关系确立了坚实框架，肯定了越美关系的发展趋势，同时为双边关系发展奠定了坚实基础。

2025 年 1 月 17 日，越南国防部副部长、国家战后解决地雷和有毒化学品后果国家指导委员会常设机构主任黄春战上将与美国驻越南特命全权大使马克·纳珀（Marc E. Knapper）实地考察了边和机场区域二恶英污染处理项目第一阶段的实施情况。图/越通社

2015年是越美两国合作关系具有特殊意义的一年。阮富仲总书记对美国的历史性访问，恰逢两国关系正常化20周年，推动了两国的战略互信。在此基础上，应阮富仲总书记的邀请，美国总统乔·拜登于2023年9月10日至11日对越南进行国事访问。访问期间，两国领导人将两国外交关系提升为致力于和平、合作与可持续发展的全面战略伙伴关系。这为两国巩固互信、提升合作至新高度奠定了重要基础，同时也将继续本着相互尊重和理解的精神妥善处理有关分歧。

参加2024 年PLMA国际食品饮料展的越南国家展区剪彩仪式。图/越通社

根据越南海关总署的数据，2024 年越美双边贸易总额超过 1320 亿美元。图为海防新武港口等待出口的集装箱。图/越通社

目前，美国是越南最大的贸易伙伴之一，也是越南首个出口额突破 1000 亿美元大关的市场。越南也是美国的主要贸易伙伴之一。

越美关系正常化30年和建立全面伙伴关系 12 年之后，两国在各领域都取得新进展和切实利益。

越美政治外交合作日益密切，频率更高，范围更广，内容也更具实质性和针对性，尤其值得关注的是，美国对越南政治模式和制度的接触方式发生了重大转变。经济、贸易和投资合作备受重视，发展迅猛，在规模、范围和质量上都取得了实效。国防安全合作稳步推进，前景广阔。在民主、人权和宗教自由问题上，两国每年通过坦诚、建设性的对话机制进行交流，有助于增进相互理解，缩小分歧。科技、教育培训、医疗、文化和旅游等领域的合作也不断深化，务实发展，特别是在美国具有优势而越南有需求的领域。

2024 年，在探访庆和省期间，美国海军水手团在金兰市仁爱之家中心粉刷游乐设施。图/越通社

越美关系取得上述的成就，归功于两国近年来秉持“搁置过去、超越分歧、发挥相同、面向未来”精神，以及真诚、坦率、建设性的对话态度上共同努力发展双边关系。在以上坚实的基础下，越南和美国将继续并肩前行，共同应对挑战，抓住机遇，推动双边关系迈上新的台阶，为两国各自的繁荣及两国人民的安居乐业做出贡献。

文/越南画报 图/越通社 译/何芳

