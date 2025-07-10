越美建交30周年：从宿敌发展为全面战略伙伴
在战争结束50 年、越美建交 30 年之后，两国关系取得了长足进步，不仅符合两国人民的共同愿望和利益，也为亚太地区乃至世界的和平、稳定与发展作出了积极贡献。
过去三十年是两国努力超越历史、重建信任、深化伙伴关系的生动写照。从昔日的宿敌，到如今的全面战略伙伴，这一转变弥足珍贵。两国始终高度重视独立、主权、领土完整、政治体制等基本原则，并在国际法和《联合国宪章》框架内开展平等互利合作。
过去三十年是两国努力超越历史、重建信任、深化伙伴关系的生动写照。从昔日的宿敌，到如今的全面战略伙伴，这一转变弥足珍贵。两国始终高度重视独立、主权、领土完整、政治体制等基本原则，并在国际法和《联合国宪章》框架内开展平等互利合作。
从1995 年至 2013 年，越美关系不断蓬勃发展。2013年两国签署的《越美全面伙伴关系协定》为双边关系确立了坚实框架，肯定了越美关系的发展趋势，同时为双边关系发展奠定了坚实基础。
2015年是越美两国合作关系具有特殊意义的一年。阮富仲总书记对美国的历史性访问，恰逢两国关系正常化20周年，推动了两国的战略互信。在此基础上，应阮富仲总书记的邀请，美国总统乔·拜登于2023年9月10日至11日对越南进行国事访问。访问期间，两国领导人将两国外交关系提升为致力于和平、合作与可持续发展的全面战略伙伴关系。这为两国巩固互信、提升合作至新高度奠定了重要基础，同时也将继续本着相互尊重和理解的精神妥善处理有关分歧。
目前，美国是越南最大的贸易伙伴之一，也是越南首个出口额突破 1000 亿美元大关的市场。越南也是美国的主要贸易伙伴之一。
越美关系正常化30年和建立全面伙伴关系 12 年之后，两国在各领域都取得新进展和切实利益。
越美政治外交合作日益密切，频率更高，范围更广，内容也更具实质性和针对性，尤其值得关注的是，美国对越南政治模式和制度的接触方式发生了重大转变。经济、贸易和投资合作备受重视，发展迅猛，在规模、范围和质量上都取得了实效。国防安全合作稳步推进，前景广阔。在民主、人权和宗教自由问题上，两国每年通过坦诚、建设性的对话机制进行交流，有助于增进相互理解，缩小分歧。科技、教育培训、医疗、文化和旅游等领域的合作也不断深化，务实发展，特别是在美国具有优势而越南有需求的领域。
越美关系取得上述的成就，归功于两国近年来秉持“搁置过去、超越分歧、发挥相同、面向未来”精神，以及真诚、坦率、建设性的对话态度上共同努力发展双边关系。在以上坚实的基础下，越南和美国将继续并肩前行，共同应对挑战，抓住机遇，推动双边关系迈上新的台阶，为两国各自的繁荣及两国人民的安居乐业做出贡献。
文/越南画报 图/越通社 译/何芳