越秀茶精华

10/05/2025

越南越秀茶品牌在2024中国—东盟博览会（CAEXPO 2024）暨第21届中国—东盟商务与投资峰会（CABIS）亮相，受到国际合作伙伴和友人的高度评价。

“越秀”茶品牌由农民出身的何玉琼女士创立的。她也是一位罕见的茶叶艺人，年逾七旬还拓展有机茶叶原料种植区。2004年，在从事茶叶种植和建立茶叶合作社30多年后，何女士将原产于台湾沿海茶区的“玉翠”茶种带到广宁省海河县唐花乡种植。与此同时，她成立了舜琼责任有限公司，为沿海茶区的发展奠定了基础。

“越秀”茶品牌由农民出身的何玉琼女士创立的。她也是一位罕见的茶叶艺人，年逾七旬还拓展有机茶叶原料种植区。2004年，在从事茶叶种植和建立茶叶合作社30多年后，何女士将原产于台湾沿海茶区的“玉翠”茶种带到广宁省海河县唐花乡种植。与此同时，她成立了舜琼责任有限公司，为沿海茶区的发展奠定了基础。