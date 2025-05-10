越秀茶精华
越南越秀茶品牌在2024中国—东盟博览会（CAEXPO 2024）暨第21届中国—东盟商务与投资峰会（CABIS）亮相，受到国际合作伙伴和友人的高度评价。
“越秀”茶品牌由农民出身的何玉琼女士创立的。她也是一位罕见的茶叶艺人，年逾七旬还拓展有机茶叶原料种植区。2004年，在从事茶叶种植和建立茶叶合作社30多年后，何女士将原产于台湾沿海茶区的“玉翠”茶种带到广宁省海河县唐花乡种植。与此同时，她成立了舜琼责任有限公司，为沿海茶区的发展奠定了基础。
“越秀”茶品牌由农民出身的何玉琼女士创立的。她也是一位罕见的茶叶艺人，年逾七旬还拓展有机茶叶原料种植区。2004年，在从事茶叶种植和建立茶叶合作社30多年后，何女士将原产于台湾沿海茶区的“玉翠”茶种带到广宁省海河县唐花乡种植。与此同时，她成立了舜琼责任有限公司，为沿海茶区的发展奠定了基础。
茶树在广宁省生长良好，具有特别的风味。经过多年的努力和勤奋，何女士推出了首款茶叶产品，并将其命名为“唐花美人茶”。该产品是她与拥有40多年茶叶行业经验的台湾茶叶艺人庄正朗先生合作的成果。该茶叶产品由一芽两叶的“玉翠”茶制成，干茶叶呈五彩，细长如鹤翼，茶汤呈浅橙黄色。茶香带有玉兰花的甜美香气。
首款茶叶产品受到市场欢迎后，出于对茶树的热爱和对越南茶叶在当代生活价值的信念，何玉琼女士投入全部资产扩大茶叶种植面积，拓展生产区域。2021年，“越秀”茶叶品牌正式问世，品牌理念为“越南优质茶”。2022年，越秀在河内开设了越秀茶室展。2023年，越秀推出了新系列茶叶产品：蜜香红茶、西湖荷花蜜香乌龙茶、荷花乌龙青茶等。2024年，越秀继续在河内拓展茶叶连锁店，并且成为越南首家有机茶叶生产商，拥有一个从茶园到茶杯的封闭式价值链品牌。
秉承家族传统，何女士将这门手艺传给了她的女儿范氏清香和女婿杨子岗。两位年轻的越南人在从事多年其他行业后，以年轻的思维模式共同发展了“越秀”茶品牌，用独特新颖的方式传播越南茶叶的灵感和精髓。越秀塘花茶首席执行官范氏清香女士分享道：“我们希望唐花茶叶、海河茶叶和广宁茶叶在世界闻名。这就是我们决心将越南制造的茶叶产品正规出口的原因。我想用带有沿海独特的塘花茶叶来书写越南茶叶的故事，想要为茶叶产品打造一个百年品牌，创造茶叶遗产等等”。
目前，越秀已拥有近20款茶叶产品，如唐花绿茶、唐花乌龙茶、唐花白牡丹茶、唐花碧春螺茶、唐花美人茶、唐花红茶、唐花红蜜茶等。
文/越南画报 碧云 图/越强 译/芳草