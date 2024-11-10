越澳水产：提升越南虾产品价值

10/11/2024

深耕市场20多年，以“提升越南虾产品价值”为使命，越澳水产集团目前是越南虾苗最大供应商，也是采取全程封闭养虾模式的首家企业和创建可持续高科技商业模式的先驱。

从与众不同的产品……



虾类养殖的成功50% 以上取决于虾苗，然而，前段时间，优质虾苗生产遇到了诸多困难，尚未满足客户的需求。出口企业难以选择达标优质虾苗来供应进口商。

认识到这一问题既是挑战，又是机遇，越澳水产集团董事长梁清文先生决定投资虾苗生产，这是进入虾业之初最困难和最风险的办法。



越澳与澳大利亚联邦科学与工业研究组织（CSIRO）合作，开展越南亲虾筛选项目，产品获得BAP认证（由全球水产养殖联盟（GAA）开发的最佳水产养殖实践标准）。

BAP认证基于整个水产养殖供应链所达到的科学标准，保证食品安全和可追溯性，对环境和社会负责。这是客户对公司虾苗产品质量充满信心的关键因素之一，尤其是新一代白对虾苗种VUS LEADER 21，具有生长快（比上一代提高10%）、免疫力和适应能力强等优点。

越澳目前是越南第一大虾苗供应商，占有30%的市场份额，梁先生被客户和合作伙伴昵称为“虾苗王”。



……到封闭养殖模式

着眼于建设越南第一大水产集团和亚洲虾产品质量领先企业，越澳最先开发从亲虾、虾苗、商品虾养殖到最终产品的封闭养殖模式。

虾苗生产先进技术流程。本报记者 庆龙 摄

2023年5月19日，越澳集团在薄辽省虾类开发高科技农业区的水产加工厂正式落成，这座投资4000亿越盾的工厂涵盖了整个生产流程。自动化超过70% ，在越南独树一帜，堪称虾类封闭养殖模式的丰碑。

整只蒸虾产品在封闭自动化生产线中加工。本报记者 庆龙 摄

目前，越澳集团拥有18家公司，2000多员工，1000多公顷高科技商品虾养殖区，3个遗传中心和亲虾筛选中心。年产虾苗500亿只。9家虾苗生产公司遍布南北，在薄辽、平定、广宁省设有4个超级集约化温室养虾区。值得一提的是，加工厂应用美国、欧洲、日本等世界领先国家的最现代加工技术，符合HACCP、BRC等国际标准。

出于提升越南虾类价值的愿望，过去20多年越澳对技术、人员和设施投入巨资。与此同时，越澳向虾农传授可持续养殖方案，以提高经济效率，稳定越南虾类的高值利润。

