越南Lumi智能家居

16/09/2022

10年发展和打造智能家居品牌，越南Lumi已成为率先生产智能家居产品并逐步向全球出口的大型企业。

“越南生产”产品

2011年，河内百科大学自动化系3名学生阮俊英、阮德才、谭德光萌发制作智能家居的创意，实现将人工智能应用到生活中的梦想。越南Lumi的诞生是对越南智能家居创意之旅的肯定。

对于越南Lumi成员来说，创业之初万事开头难但获取不少经验教训，有助于成长进步。越南Lumi公司经理阮德才说：“2011年，世界上拥有智能家居的国家寥寥无几，在越南则闻所未闻，何况使用。当时，智能手机苹果3上市，通过屏幕触摸、滑动的震电触摸技术给用户带来新鲜体验，启发我们做出相应产品。感应开关是越南Lumi的开山之作，也是在越南开展第一套智能家居解决方案的核心。”

这时期，Lumi工程师团队既是智能家居设备的程序员、开发者、设计师、制造商，也是推销员，将产品带给每一位业主或每一个建筑工程。

阮德才分享：“Lumi智能家居当时在越南还太新奇，我们计划每天要接触四个客户，向他们真心实意地推荐产品，保证会给他们带来最大的好处。”

历经三年开辟市场，2015年扩大了销售体系，开始在越南国际建筑、建材、装饰及家居展览会（Vietbuild）亮相，并在阿里巴巴、亚马逊等国际贸易网站上推介产品。

Lumi紧跟世界新技术趋势，以能够整合苹果、谷歌、亚马逊等一流国际生态系统的产品线来肯定其地位，用户可以通过 Siri 虚拟助手控制家中的智能设备，通过 iPhone、iPad、Apple Watch与苹果产品同步控制。

Lumi生产 65种产品，如智能感应开关、中央控制器、智能门锁、智能LED灯、智能窗帘、红外控制传感器、模块、插座、智能灯系统等。 Lumi是获得欧盟CE标准证书和QUACERT证书的第一个越南智能家居品牌。目前， 在越南已有 150 家经销商，为逾5万 客户提供智能家居解决方案。



Lumi征服国际市场



2022年，Lumi推出了在现有基础上开发的新产品，为用户带来更多选择，如智能摄像头、智能灯、第二代智能锁等。公司每年将其收入的 11-14% 用于产品研发。

目前，Lumi正在投资兴建一家新厂，预计2023年投产，同时与FuNix大学合作，将智能家居培训课程纳入教学科目，与太原工业科技大学合作成立智能家居-物联网研发部，为国家培养未来的智能家居工程师做出贡献。

Lumi 的第一笔订单来自印度，至今产品已出口新加坡、柬埔寨、巴西、澳大利亚、以色列等国，未来几年的战略是进军泰国、印度尼西亚和马来西亚市场。Lumi是连续两年在科技奖（2020、2021）中最受喜爱的智能家居品牌，被Vnexpess评选为2020年越南优秀智能家居产品，并3次获得奎星奖。

秉承产品质量至上的理念，Lumi 品牌定位于智能、创新、美观。新加坡 Lumi智能家居经销商 Innotel Solutions 的总监 Leslie 先生表示：“越南Lumi智能家居拥有坚实的技术基础和研发、创造、生产一条龙流程，全靠越南人的智慧和双手，让我可以顺利接近本国客户。”

文/碧云 图/越强&资料 译/武蓉