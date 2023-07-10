越南-韩国：全面战略伙伴关系

10/07/2023

近日，韩国总统尹锡悦对越南进行国事访问，有超过200家韩国企业和集团随行，这体现了双方经贸投资合作的巨大潜力。

近日，韩国总统尹锡悦对越南进行国事访问，有超过200家韩国企业和集团随行，这体现了双方经贸投资合作的巨大潜力。

越南领导人在会谈、会见和宴请中对韩国总统尹锡悦夫妇和韩国高级代表团访问越南表示欢迎。此次访问是在两国之间的合作呈现良好发展势头和两国关系刚刚于2022年低提升为“全面战略伙伴”关系的背景下进行的。因此，尹锡悦总统和夫人此次访问具有重要的意义，有助于今后促进越韩全面战略伙伴关系和双边合作在各个领域的有效发展。

越南国家主席武文赏与韩国总统尹锡悦举行会谈。越通社记者 统一 摄

双方一致认为，建交30多年来，两国关系取得了长足发展，从2001年建立全面伙伴关系、2009年建立战略伙伴关系、2022年建立全面战略伙伴关系。

访问期间，韩国总统尹锡悦和范明政总理出席了越南-韩国企业论坛。两国政府各部门、机构领导以及协会、集团、企业代表共500名出席论坛。

双方同意通过发挥两国经济合作渠道作用等有效措施加强密切合作，推动双边贸易额稳定和平衡增长，尽早实现双边贸易额达1000亿美元，到2030年达1500亿美元目标。

双方将进一步加强电子、可再生能源、环境、基础设施开发、旅游业等领域合作；同时，加强合作模式发展以形成高科技园区、智慧城市、都市工业综合和投资合作等新型工业区。此外，两国着重加强高科技农业、智慧农业、保鲜工业、采后加工等发展合作经验共享。

越南政府总理范明政与各位韩国企业代表。越通社记者 杨江 摄

韩国总统尹锡悦与大学生亲切交谈。越通社记者 安登 摄

韩国一致同意在2024年至2027年期间继续向越南提供2亿美元官方发展援助，集中于环境、应对气候变化、卫生、教育、数字化转型等领域。 特别是，在未来10年提供3000万美元的无偿援助，展开“韩越未来研究、发展和创新的伙伴关系”项目，支持越南重点发展科技创新。



韩国企业高度评价越南过去一段时间的强劲发展，感谢越南政府和越南各部门行业为韩国投资者提供的支持并创造有利条件，排除困难和障碍。韩国经营者总协会会长、希杰集团（CJ Group）主席孙京植(Sohn Kyung Shik)表示，韩国与越南在文化和社会方面有许多相似之处，越南是一个非常有潜力的目的地。

文/越南画报 图/越通社 译/何芳