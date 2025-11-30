越南：全球学生的新兴留学目的地
越南高校的国际论文发表量平均每年增更长15%至20%，许多越南研究团队受邀请参与联合国、世界银行或欧盟资助的区域级项目。这不仅是统计数据，更是高校从治理、科研到课程国际化全面转型的成果。
事实上，如今的越南大学不仅是教学场所，还是创新中心。在北部，河内国家大学在和乐园区正被打造成一座现代化、绿色、智慧的“大学城”。在南部，孙德胜大学、FPT大学、胡志明市国家大学已成为拥有电子图书馆、国际学生宿舍区和开放研究中心的模范高校。孙德胜大学在近五年内迎来了超过一万名国际学生前来学习、实习和文化交流。仅2023-2024学年，该校就吸引了2065名国际学生，这一数字表明越南正逐步成为区域教育目的地。
胡志明市金融-市场营销大学讲师裴明义硕士近日在《政治理论电子杂志》上发表的一项研究清晰地表明：越南已吸引到605个外资教育项目，总投资额超过45.7亿美元；约430个与外国联合培养项目在65个国内高等教育机构开展；有5所外商独资高等教育机构正在越南运营。仅就大学，全国共有408个与外国联合培养项目。其中，与越南开展联合培养项目最多的国家和地区依次为：英国101项、美国59项、法国53项、澳大利亚37项和韩国27项。
此外，许多国际教育培训组织在越南开展活动，例如：商学院课程认证委员会（ACBSP）、工程与技术认证委员会（ABET）、德国认证、证书与质量保证协会（ACQUIN）等。
这表明越南高等教育取得了强劲发展，其中经济与商业、计算机科学、教育研究、工程学、生命科学、医疗与健康、物理科学、社会科学等领域和专业已接近国际水平，受到世界的高度赞扬。
这表明越南高等教育取得了强劲发展，其中经济与商业、计算机科学、教育研究、工程学、生命科学、医疗与健康、物理科学、社会科学等领域和专业已接近国际水平，受到世界的高度赞扬。
在河内理工大学的毕业典礼上，来自柬埔寨的学生们在这个重要的日子难掩喜悦。曾获得该校奖学金的Hang Sokken坦言：“在这里，我们得到了生活费用的支持，老师和朋友们也总是伸出援手。我的成功不仅是学术上的，而还变得更加开放和自信。越南真真切切是我们的第二故乡”。
在河内国家大学国际学校，文化多元性体现在每一间教室。来自印度、尼日利亚、日本、韩国、瑞士等国家的学生们共同讨论、研究和创新。由国际学生印度籍Comaan De、尼日利亚籍Demy Warloxx与两名越南学生阮氏海燕和杜明煌共同开发的“Helio空气净化设备”项目，荣获2024年IStartup大赛三等奖。Demy Warloxx 分享：“与越南学生合作，帮助我们学习了坚韧、创新和专业的团队合作精神。在这里，思想总是得到倾听和珍视，实践课程得以最大程度地发挥作用”。
在河内国家大学所属外国语大学越南与东南亚语言文化系，语言俱乐部、足球俱乐部等社团是韩国、日本、中国、美国等国家学生的“文化约会”。此外，每一节越南语课都是一次探索越南文化的旅程，帮助他们了解民歌、书法和制作河粉等。越南与东南亚语言文化系主任陈友智博士表示，这里的外国学生不仅学习越南语，还学习热爱这个国家，包括其文化、人民和朴素而真诚的生活方式。
在南部，胡志明市国家大学下属的国际大学迎来了来自世界知名大学如澳大利亚最佳八校的阿德莱德大学、2025年QS排名世界第八的新加坡国立大学以及欧洲一些历史悠久的大学的700多名国际学生参加学分互换项目和由国际大学颁发结业证的培训项目。
越来越多的国际学生来越南研究和学习，创造了一个活跃、多元文化的学习环境，推动了跨国交流活动，反映了越南高质量的教育能力。他们正是知识与文化的桥梁，助力于越南教育形象在全球知识版图上更加闪耀。
文/越南画报 碧云 图/清江 通海 资料 译/何芳