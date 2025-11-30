越南：全球学生的新兴留学目的地

30/11/2025

如果十多年前，越南大学在世界教育版图上还鲜为人知，那么今天，越南大学名称已越来越频繁地出现在国际排名中。据泰晤士高等教育（Times Higher Education，简称THE），2025年越南有11所大学入围国际权威榜单，包括：胡志明市经济大学、维新大学、孙德胜大学、河内医科大学、阮必成大学、胡志明市开放大学、河内国家大学、河内理工大学、顺化大学、胡志明市国家大学和岘港大学等。

越南高校的国际论文发表量平均每年增更长15%至20%，许多越南研究团队受邀请参与联合国、世界银行或欧盟资助的区域级项目。这不仅是统计数据，更是高校从治理、科研到课程国际化全面转型的成果。

河内国家大学所属外国语大学越南与东南亚语言文化系语言俱乐部的一次活动场景。本报记者 清江 摄

河内理工大学为计算机科学、食品技术等专业的国际学生举行毕业典礼。本报记者 清江 摄

胡志明市金融-市场营销大学讲师裴明义硕士近日在《政治理论电子杂志》上发表的一项研究清晰地表明：越南已吸引到605个外资教育项目，总投资额超过45.7亿美元；约430个与外国联合培养项目在65个国内高等教育机构开展；有5所外商独资高等教育机构正在越南运营。仅就大学，全国共有408个与外国联合培养项目。其中，与越南开展联合培养项目最多的国家和地区依次为：英国101项、美国59项、法国53项、澳大利亚37项和韩国27项。

河内国民经济大学是吸引众多国际留学生之地。本报记者 清江 摄

河内国民经济大学不仅提供越南经济与文化的知识，而且为国际留学生体验河内生活创造便利条件。本报记者 清江 摄

国际留学生与越南学生的交流活动。本报记者 清江 摄

这表明越南高等教育取得了强劲发展，其中经济与商业、计算机科学、教育研究、工程学、生命科学、医疗与健康、物理科学、社会科学等领域和专业已接近国际水平，受到世界的高度赞扬。

在河内理工大学的毕业典礼上，来自柬埔寨的学生们在这个重要的日子难掩喜悦。曾获得该校奖学金的Hang Sokken坦言：“在这里，我们得到了生活费用的支持，老师和朋友们也总是伸出援手。我的成功不仅是学术上的，而还变得更加开放和自信。越南真真切切是我们的第二故乡”。

在河内国家大学国际学校，文化多元性体现在每一间教室。来自印度、尼日利亚、日本、韩国、瑞士等国家的学生们共同讨论、研究和创新。由国际学生印度籍Comaan De、尼日利亚籍Demy Warloxx与两名越南学生阮氏海燕和杜明煌共同开发的“Helio空气净化设备”项目，荣获2024年IStartup大赛三等奖。Demy Warloxx 分享：“与越南学生合作，帮助我们学习了坚韧、创新和专业的团队合作精神。在这里，思想总是得到倾听和珍视，实践课程得以最大程度地发挥作用”。

在河内国家大学所属外国语大学越南与东南亚语言文化系，语言俱乐部、足球俱乐部等社团是韩国、日本、中国、美国等国家学生的“文化约会”。此外，每一节越南语课都是一次探索越南文化的旅程，帮助他们了解民歌、书法和制作河粉等。越南与东南亚语言文化系主任陈友智博士表示，这里的外国学生不仅学习越南语，还学习热爱这个国家，包括其文化、人民和朴素而真诚的生活方式。

越来越多的国际学生来越南研究和学习，创造了一个活跃、多元文化的学习环境，推动了跨国交流活动，反映了越南高质量的教育能力。他们正是知识与文化的桥梁，助力于越南教育形象在全球知识版图上更加闪耀。



文/越南画报 碧云 图/清江 通海 资料 译/何芳