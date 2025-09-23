越南：从贫困走向5000亿美元经济体

八十年来，越南实现了从一个贫穷落后的经济体到成为东南亚最大经济体之一的华丽转身。截至2024年，越南国内生产总值（GDP）已达约4760亿美元，并预计将在2025年突破5000亿美元。这一发展历程是革新、融合与深入改革的成果，也是民族自强不息的意志与全球化时代发展渴望的完美结合。

在充满坎坷与挑战的八十年间，越南从一个资源有限、收入极其低下且饱受战争摧残的农业国，跃升为全球经济增长最快的国家之一。人均收入从不足100美元增至近5000美元，使越南迈入中等偏上收入国家行列。

在“2024越韩市场连接之门贸易促进日”活动（MEGA US EXPO 2024）上的机器人展示。图/越通社

自1986年以来，越南积极融入全球贸易网络，迄今已与各大伙伴签署并实施了17项自由贸易协定，其市场覆盖60多个国家和地区，成为全球国际贸易规模排名前20的国家之一，而且以高速、稳定的增长率持续刷新贸易顺差纪录。

尤为突出的是，通过参与《全面进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）、《越南-欧盟自由贸易协定》（EVFTA）、《越南-英国和北爱尔兰联合王国自由贸易协定》（UKVFTA）等新一代自由贸易协定，彰显了越南深度融入国际经济的高度决心，肯定本国的作用和地位，证明国际友人对越南的合作与信任。



越共中央总书记苏林强调：“党和国家不应置身事外，而必须主动设计发展空间，构建公平的生态系统，保护市场核心价值”。



世界银行驻越南、柬埔寨、老挝首席代表玛丽亚姆·谢尔曼女士表示：“越南的渴望基于过去四十年革新时期的坚实基础，取得了令人瞩目的增长和减贫速度。GDP强劲增长，经济快速发展，助力数百万人口摆脱贫困。极端贫困率已从全国人口的一半降至1%，使越南成为有史以来减贫速度最快的国家之一。这一成功部分归功于制度和政策的逐步完善”。

经济合作与发展组织（OECD）驻越南首席经济学家Álvaro Pereira先生认为：“我曾考察过澳大利亚、北美、亚洲、非洲甚至拉丁美洲等世界上许多国家，但很少有国家像越南一样给我留下如此深刻的印象。越南正以极快的速度增长，人均收入每十年翻一番。这得益于卓越的宏观经济管理、正确的政府政策和人民巨大的发展动力。越南是当今世界经济增长最快的国家之一”。



越南高科技农业正专注于应用人工智能（AI）、物联网（IoT）、无人机等先进技术，以提高产量和产品质量，优化资源利用，并减少对环境的影响。图/本报资料

凭借这些不懈努力，截至2025年，越南已跻身全球贸易大国前20位、FDI 首选目的地前20位，目前也入围全球十大侨汇接收国排行榜。

美国-东盟商务理事会（USABC）主席奥修斯（Ted Osius）先生评论道：“越南的经济增长速度令人赞叹，营商环境十分有利，拥有一个亿人口的市场。越南政府采取主动方式预防和应对可能出现的挑战时，各企业信心倍增。美国企业对越南高度关注，对越南光明灿烂的未来寄予厚望”。

“越南的经济转型堪称一个‘奇迹’，从一个贫困国家实现了腾飞式增长。预计到2029年，越南GDP规模将达到约6760亿美元，追平泰国6760亿美元，并超越新加坡6560亿美元和马来西亚5940 亿美元等东盟经济体”。 英国经济和商业研究中心（CEBR）

2025 年，越南水产品出口业预计可达 92 亿美元，得益于年初的强劲复苏，以及在东盟、日本、加拿大和 CPTPP 国家等新兴市场的增长潜力。图/越通社

在全球经济动荡不安的背景下，越南正面临重大机遇，以实现更强劲的转型——迈向一个可持续、创新和包容的经济体。越南经济之船前行之路虽然仍充满挑战，但凭借已奠定的坚实基础和对可持续发展的坚定渴望，越南必将在国际舞台上确立其牢固地位。

文/越南画报 图/越通社 越南画报 资料 译/何芳

