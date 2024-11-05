越南着重治理海岸侵蚀措施

05/11/2024

受气候变化、涨潮以及暴风雨、洪涝等极端天气影响，越南海岸侵蚀越演越烈，主要集中在中部和南部地区，影响到沿海地区社会经济发展，直接对人民群众生命财产安全造成了严重威胁。

越南海岸线从广宁省芒街延伸至坚江省河仙超过3260公里，在世界157个沿海和岛屿国家及地区中排名第27位。

近年来，海岸侵蚀快速发生，带来许多潜在风险和危险。原因是中部各省地势狭窄，河流短而陡，流速和流向剧烈变化。除地形因素外，涨潮加上洪水、风暴、季风等多种极端天气结合造成海岸不平衡，是水位上升、造成塌方、长期洪水泛滥的主要原因。

每年金瓯省山体滑坡损失300-400公顷土地和沿海防护林。会安是著名旅游城市之一，也面临着日益严重的海岸侵蚀风险，威胁着当地人民的生命和旅游业的未来。从2013年到2020年的7年后，整个会安7公里多的海岸线被严重侵蚀。



面对上述情况，政府发布第1662/QĐ-TTg号决定，批准“2021年-2030年阶段保护和发展沿海森林以应对气候变化、促进绿色增长”项目，提出了主要解决方案，包括在2021年-2030年阶段管理、保护和可持续利用沿海森林和新建森林；有效发挥全省沿海森林的作用和功能，保护环境和沿海基础设施系统，以便防治荒漠化和土地退化；保护生物多样性，减少温室气体排放；为沿海地区创造就业和收入，促进经济社会发展，保护环境和加强国防安全，减少自然灾害，有效应对气候变化和海平面上升。

具体的是新造林面积2万公顷，其中沿海防护林9800公顷，挡风沙林1.02万公顷。此外，新增造林恢复森林、丰富森林面积1.5万公顷。

近年来，受海岸侵蚀影响的槟椥、薄辽、茶荣、广南等省市已投资数千亿越盾建设海岸侵蚀防治工程，修建堤坝以保护重要地段。此外，还使用环保材料、Geotube技术等有效措施。



对于会安海岸，越南-荷兰水与环境中心梅文功副教授、博士分享说，会安海岸侵蚀防治项目的解决方案是利用地下堤坝、阻挡波浪。该解决方案采用了荷兰先进的海岸保护技术，并根据自然条件进行了适当调整。

未来，受海岸侵蚀影响的省市需要扩大优质、适合实际的解决方案，保护整个海岸线，海滩将逐步恢复。此外，这些解决方案既保证了当地居民的安全和社会保障，同时也有助于恢复海岸原貌，促进当地旅游业和海洋经济的发展。

文/越南画报 图/越通社 译/何芳