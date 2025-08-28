越南电影走向世界舞台的“引路人”

28/08/2025

尽管鲜少在镜头前公开亮相，但吴芳兰博士却默默耕耘于幕后，持之以恒地为越南电影走向世界注入活力。近日，她荣获了法国文化部授予的文学与艺术军官勋章。这是用于表彰在文化艺术领域享受盛誉，或对弘扬世界文化作出特殊成绩和杰出贡献的个人的最高荣誉。

吴芳兰博士出生于一个艺术世家，父亲是越南动画电影的奠基人之一、人民艺术家吴孟麟，母亲是人民艺术家范玉兰。因此，电影很早就成为她毕生的热爱与追求。

年轻时，她赴莫斯科国立电影学院（VGIK）留学。在此期间，她得以接触世界电影经典之作，并逐渐在弗朗索瓦·特吕弗、阿兰·雷奈等导演独特视角的影响下，形成了批判性思维。



在授勋仪式上，吴芳兰博士感怀万千，为荣获法国文学与艺术军官勋章而倍感自豪。本报记者 清江 摄

法国文化部长拉希达·达蒂女士与越南文化体育与旅游部常务副部长黎海平向吴芳兰博士赠送鲜花，表达祝贺。本报记者 清江 摄

回到越南，她在文化体育与旅游部电影局工作，全身心投入到国家电影事业的发展中。随后，在私人资源的参与日益壮大、电影经历诸多变革的背景下，担任电影局局长一职的她已为电影业注入了新活力。

她不仅是卓越的管理者，更是颇具建树的评论家和研究员。她的学术成果价值斐然，其中博士论文《越南电影中的现代性与民族性》标志着越南电影走向国际的重要里程碑。这项以英文出版的研究成果，有助于更深入地展现越南电影的多样性、复杂性和发展进程。

吴芳兰博士荣获文学与艺术军官勋章。本报记者 清江 摄

在电影局工作期间，她在多次电影节中扮演国际评委角色，所进行的各项研究、教学活动，以及在一些专业组织中的积极参与，无不清晰地印证着她持之以恒、充满热情且富有感染力的奉献之旅。这些贡献不仅提升了越南电影的艺术品质，也促进了其蓬勃发展的经济活力。

其中最引人注目的是，她与法国驻越大使馆、圣马洛市政府以及包括著名导演克劳德·勒卢什、雷吉斯·瓦格涅在内的法国文化界和电影界人士在法国圣马洛联合举办了越南电影节，旨在推介和彰显越南电影以及有关越南的法国电影。

吴芳兰博士是越法两国坚固关系的象征。本报记者 清江 摄

在推动越南电影深度融入世界的征程中，吴芳兰博士不仅是战略领航者，更是真正的文化使者，悉心呵护着不同电影文化之间的精神价值。本报记者 清江 摄

退休后，她成立了越南电影促进与发展协会，致力于充当管理机构与专业人士之间的桥梁，并积极鼓励各省市通过制定新的优惠政策，成为影视热门取景地。

2023 年，她创办了越南首个年度电影节——岘港亚洲电影节（DANAFF）。在第二届电影节期间，她组织了专题研讨会和特别放映，旨在推崇越法电影之间的深厚情谊。



在吴芳兰博士主持下的越南电影促进与发展协会。本报记者 清江 摄

为了表彰她在推动越法电影交流、培养越南电影领域年轻人才方面不懈的努力与贡献，近日法国授予她文学与艺术军官勋章。

法国文化部长拉希达·达蒂女士表示：“这项崇高的勋章旨在表彰一位超越极限、跨越障碍，倾尽心力投身电影事业的妇女。她的影响力远播越南之外，也是越法两国坚固关系的生动象征”。



文/越南画报 银河 图/清江 资料 译/何芳