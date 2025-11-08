越南查鱼：游向世界的餐桌

08/11/2025

历经近三十年的发展，查鱼已成为越南主要出口的水产品之一。如今，查鱼已遍布全球140多个国家和地区，不仅为越南出口额增长做出巨大贡献，更提升了越南水产品在全球市场的地位。

查鱼目前是越南主要出口水产品之一。本报记者 黎明 摄

准备放入产卵池的查鱼亲鱼。本报记者 明国 摄

查鱼走向世界的征程始于1997年，当时出口额仅为 170 万美元，产量 425 吨。最初的出口市场主要集中在中国、新加坡等邻近国家。尽管起步的时候微不足道，但查鱼凭借其洁白鲜美的肉质、易于烹制的特点和极具竞争力的价格，迅速在业内崭露头角，被誉为越南水产业的“一股新风”。

借着这股发展势头，查鱼产业迅速从小规模养殖转型为专业化、大规模生产。养殖面积突破5000公顷，产量和出口额均实现强劲增长。2002年至2006年间，出口额近15亿美元；2007年至2011年阶段，这一数字飙升至70亿美元，产量超过290万吨，成为越南查鱼的全球竞争力的重要里程碑。

水产品出口是芹苴市的优势产业。本报记者 阮伦 摄

在芽庄-芹苴水产股份公司加工查鱼鱼片。本报记者 阮伦 摄

加工查鱼鱼片。本报记者 黎明 摄

一个显著的趋势正在塑造查鱼产业的未来是向可持续、高附加值模式转型。2025年前7个月，越南加工查鱼的出口额达到3000万美元，同比增长41%，有力地证明了该行业正向深加工产品转型，以适应现代消费趋势。与此同时，查鱼产业日益重视减排、提高投入材料利用效率、控制疫病、保护水环境和确保可追溯性。这是在对ESG（环境、社会和治理）有严格要求的市场中保持立足之地的必要条件。

越南查鱼协会秘书长范氏秋红女士表示，目前全国有超过100家查鱼加工企业，主要集中于安江、同塔、芹苴、永隆等省份，年产量超过160万吨。这些工厂投入了现代化技术，确保产品符合欧洲、北美等高标准市场的要求。

据越南水产品加工与出口协会（VASEP）副秘书长苏氏祥兰女士介绍，越南查鱼目前已销往全球140多个国家和地区。2025年前7个月，查鱼继续成为越南水产品出口的亮点，出口额突破12亿美元，同比增长11%。中国仍然是最大的市场，占据总出口额的近25%。此外，得益于自由贸易协定（FTA）的关税优惠，CPTPP 区域市场（加拿大、马来西亚、日本）正作为新的“驱动力”崭露头角。



查鱼速冻后的包装环节。本报记者 阮伦 摄

服务出口的查鱼集装箱。本报记者 金芳 摄

经济专家们认为，尽管全球地缘政治和贸易波动不断，越南查鱼依然保持着其作为主要、国际竞争力强的水产品的地位。凭借其占据全球查鱼总产量50%的份额，越南在白肉鱼类供应链中扮演着核心角色。

从中国、美国、巴西到欧盟或东盟的消费者，越来越多的人开始了解并选择越南查鱼，不仅因为其价格合理，更因为其品质稳定、烹饪技法灵活多变和对可持续发展的坚定承诺。越南查鱼正在成为一种家喻户晓的美食，以一种可持续且自豪的方式，将越南风味带向世界。







文/越南画报 山义 图/越南画报 译/何芳





