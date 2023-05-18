越南文化：旅游业发展的内在动力

18/05/2023

越南拥有独特而悠久的文化，与54个兄弟民族的形成和发展历史相关。保存和弘扬这些文化价将在旅游业发展中留下印记和亮点。这也是在国内外旅游版图上本土品牌定位战略中的一个长期发展方向。

2023年2月5日，富寿省越池市明农坊籍田礼的雄王教百姓种稻节，缅怀历代雄王建国卫国功业和表达感恩之情。这也是拉开2023年雄王祭祖日暨雄王庙庙会系列活动的序幕。越通社记者 忠坚 摄

文化造成每个国家的特色。文化的多样性、独特性是吸引游客来探索和体验的因素。通过保护和发扬文化价值来发展旅游不仅吸引和满足游客的需求，而且有助于向国际朋友传播其独特的文化价值。

我们党和国家历来重视文化对旅游业发展的作用。中央政治局2017年11月16日颁发关于将旅游业发展成为尖端经济产业的第08-NQ/TW号决议明确指出，在发展旅游业的过程中必须注重保存和弘扬文化遗产和民族美好传统价值。

政府总理2020 年 1 月 22 日通过至 2030 年越南旅游发展战略的第 147/QD-TTg 号决定中强调：“发展文化旅游，将旅游发展与保护和弘扬遗产价值和民族文化特色联系起来”，同时“注重发展旅游文化与保护和弘扬文化、历史和传统遗产价值相结合；着重发挥各地独特美食的优势，形成具有竞争优势的独特旅游产品，为打造越南旅游的突出品牌做出贡献”。

越南有54个兄弟民族，富有浓厚民族文化特色。这也是越南在旅游发展中挖掘和弘扬文化价值的重要人文资源。其中，遗产在社会经济发展中发挥着重要作用，有助于形成和培育少数民族的精神生活，为每个地方、每个地区和国家的全面发展做出贡献， 壮大民族大团结，提升国家软实力。

在被联合国教科文组织承认的越南世界非物质文化遗产15项中，有许多属于少数民族的遗产。那就是西原锣钲文化空间；岱族、农族和傣族人的天曲；傣族人的群舞和占族人的制陶艺术。

社区旅游和民宿旅游在少数民族地区已经和正在适当投资，以满足更多游客的需求。典型的是奠边省迷村和山罗省板昂村的傣族人、老街省意迪乡哈尼人及和平省乐村的芒族人、老街省吉吉村的赫蒙族人、河江省喃丹村的瑶族人等社区旅游。国家和各地方政府已经建立许多旅游景点和旅游线，如连接西北六省的“穿越越北遗产区”旅游线；探索西原锣钲文化空间旅行线等，旨在开发和弘扬本土文化价值。

然而，确保旅游业的发展与以可持续方向保护和弘扬文化价值齐头并进是一项挑战。可持续旅游发展需要基于资源、文化等因素，与遗产内在平衡和与社会发展相协调。

据统计，越南现有遗迹4万多处，其中省级遗迹1万多处，国家级遗迹3610多处，特殊国家级遗迹128处，世界文化和自然遗产8处，约7万项非物质文化遗产已清点，483项遗产被文化体育与旅游部列入国家非物质文化遗产名录，其中15项被联合国教科文组织列入非物质文化遗产名录。

文/越南画报 图/越通社 译/明明

