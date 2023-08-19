越南数字化转型的优先事项

19/08/2023

过去期间，越南国家数字化转型以及服务于国家数字化转型的《2022-2025年人口数据库、身份标识、电子认证应用程序发展提案》和展望2030年（简称第六号提案）展开工作取得了一些积极成果。国家数字化转型的意识和行动继续发生强烈变化，并在各层面、部门和地方产生溢出效应。完善体制、机制和政策等工作为国家数字化转型尤其是第六号提案创造框架和条件。

数字经济、数字基础设施、数字平台等不断发展。国家数据和专业数据库得到促进展开、互联共享。大力推进线上公共服务。信息系统、数据库安全保障和个人数据保护等工作受到十足的关注。投入数字化转型资源得到保障。数字化转型为推动经济增长、促进国家工业化和现代化事业做出贡献。

为了展开越南国家数字化转型以及服务于国家数字化转型的《2022-2025年人口数据库、身份标识、电子认证应用程序发展提案》和展望2030年（简称第六号提案），北江省医疗卫生部门正在推广使用带芯片的公民身份证进行医保就医工作。截至目前，全省已有252家医保机构使用带芯片的公民身份证替代医保卡，覆盖率达到100%。越通社记者 童翠 摄

范总理表示，为了实现上述四大优先事项，需要调动资源和整个政治体系、人民和企业界的参与，共同努力实施，而且必须有条不紊、坚决、灵活和彻底地组织实施。其中，注重领导和指导工作；投入财力和人力资源进行数字化转型；注重制度与政策建设，破解发展瓶颈，开拓发展；数字平台丰富、全面且便捷；数据库必须保证“正确、充分、干净和活跃”。

“数字经济一定是经济的驱动力；数字社会必须成为我国社会的基础之一；数字文化必须是构成充满民族特色的越南先进文化的文化”，政府总理指导。

越南信息与传媒部公布了35个面向数字化转型、数字政府、数字经济、数字社会的国家级数字平台，并定期更新和每年发布。目前，居民、企业注册、保险、国家电子公民身份、国土、财政、干部公务员和职员等七个国家数据库已得到重点展开、连接、共享，为企业和人民群众提供基本和必需的服务。

信息与传媒部表示，网络信息安全、网络安全、数字人力资源、数字技能、数字公民、数字企业、数字支付等都取得了长足进步。此外，通过电子身份证应用程序（VNeID），人民群众可以建立自己的数据并将其发送给身份认证负责人审核确认。

数字化转型是必然趋势，全世界在实施，越南也不例外。数字化转型是难度较高和相当敏感的新工作，需要拥有资源和实践以及其他必要条件。越共十三大已确定数字化转型是核心任务之一。政府已制定和实施第六号提案，旨在逐步实现数字化转型有关任务。

文/越南画报 图/越通社 译/明明