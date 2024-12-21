越南履行联合国维和使命的烙印

21/12/2024

2023年初，阮文显中校以联合国维和人员的身份抵达遥远的中非共和国瓦卡省班巴里镇。此地气候恶劣，冲突和暴力不断发生，使这片贫穷落后的土地不得安宁。

凭借“胡伯伯部队”的本领，他迅速克服困难，顺利完成各项任务，受到上级、朋友和国际同事的信任和高度评价。他分享：“在多国人员共同活动的环境下，文化、生活方式、语言的差异，任务复杂却要单独行动，要求每个越南蓝色贝雷帽军人必须不断学习，提高专业知识技能，努力克服困难，秉持国际团结精神，随时准备接受任务并完成好它”。

越南野战医院干部为南苏丹居民看病。图/维和局

班巴里作战力量指挥官Jhalendra Bhattarai大校表示：“阮文显中校体现了对联合国价值观的最高承诺，为联合国驻班巴里维和力量在充满困难和挑战的作战环境中执行指定任务做出了积极贡献”。 班巴里作战力量指挥官Jhalendra Bhattarai大校表示：“阮文显中校体现了对联合国价值观的最高承诺，为联合国驻班巴里维和力量在充满困难和挑战的作战环境中执行指定任务做出了积极贡献”。

联合国驻中非共和国多层面综合稳定团（MINUSCA）副参谋长MD Rafiqul Islam大校评价：“阮文显中校的贡献远远超出预期”。 阮氏莲上校是参加中非共和国维和力量的第一位越南女性，至今共三次执行维和任务，受到国际友人、当地民众和世界媒体的喜爱，昵称“莲女士”。

2019年6月来到中非共和国的她和同事们面临着许多困难，因为该国正在受到武装冲突、政治不稳定和新冠肺炎疫情的影响。在单位工作之余，闲暇时，她同当地群众接触，鼓励他们种菜。结果，她所在的驻地周围家家户户都有了菜园，种植空心菜、落葵、葫芦、玉米、豆类等。她还教他们做豆芽、木薯饼、绿豆粉等，给孩子们喝以增进健康。



现任175号军医院副院长裴德成上校曾赴非洲南苏丹执行维和任务。在南苏丹的艰苦日子里，他和战友们除了诊疗工作外，还腾出时间帮助和照顾驻地周围的居民，有时送给他们一些果蔬或者孩子学习用的笔和本子。礼轻情意重，受礼的居民无不表示珍重。因此，每当看到胸前挂着金星红旗图案的军人，小朋友都会高兴地大喊：“越南！”。

2014年6月，越南首次派遣两名军官参加联合国南苏丹维和特派团执行任务。至今，越南在117个派遣军人和警察的国家中排名第39位，共有274名常驻实地特派团，其中包括36名女军人。

参加联合国维和行动10年来，越南人民军各单位和军官始终圆满完成联合国和国防部交付的任务。许多军官在任期结束时受到联合国的高度评价，并授予奖状和表扬信。值得一提的是， 越南派遣的全部军官被特派团指挥官代表联合国安理会授予联合国维和事业奖章，优秀完成任务的越南军官人数远远高出联合国和其他派遣国的平均比例。



为了落实联合国关于妇女、和平与安全的第1325号决议，10年来，越南已派遣约100名女军人参加维和行动。其中，以个人独立行动形式参加的女军人约占20%，而联合国平均比例不到10%。参加二级野战医院队伍的女军人占16-21%，联合国平均比例只有12%；越南工兵队的女兵约占12%，而其他国家维和工兵队没有女性。

根据特派团指挥官和联合国机构的评价，越南人民军维和力量在执行指定任务中努力拼搏，体现了专业性、创造性和高度纪律性，给特派团指挥官、国际友人和同事留下了良好印象。

可以说派遣力量参加联合国维和行动是越南党和国家的明智政策，是丰富越南国防对外政策内涵的步骤。越南对世界和平使命的参与和贡献有助于对越南作为国际社会负责任成员的肯定；提高越南在解决国际问题中的地位、威望和作用；为促进双边和多边国际合作创造有利条件；加强战略互信，维护国家发展的和平稳定环境。

文/越南画报 通善 图/越南画报 通海 阮亚 维和局 译/武蓉