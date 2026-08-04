越南富寿省：葡李番荔枝迎来丰收季

04/08/2026

三岛山脚下，砂砾与沙土混合的坡地，搭配凉爽宜人的气候，赋予了葡李番荔枝清甜爽口的独特风味。但要让这份“山间甜蜜”在市场上走得更远，果农们正主动从靠经验吃饭到按标准生产转型，从零星种植到建立种植区代码、打造品牌。



从“糊口树”到“摇钱树”

同布村村民周文勇与番荔枝打了20多年交道，至今仍记得当初靠木薯勉强度日的时光。“以前种木薯，一年到头也攒不下几个钱。自从改种番荔枝，日子才一天天好起来。”他说。

不远处，是阮继清家近两公顷的番荔枝园。他是当地较早将技术系统性地引入果园的农户之一。这片地以前种桉树，收效甚微。改种番荔枝后，阮继清按照VietGAP标准从头布局，从施肥、剪枝到病虫害防控，每一个环节都力求规范。



目前他家约有2000棵番荔枝树，其中一半已挂果，每季产量超过10吨，年收入达到5亿至6亿越盾。“想结出又大又漂亮的果子，功夫得下在开花前。”阮继清说，修枝、授粉、调节季节周期，每一步都要踩准节奏。一棵管护到位的树，每季能结出近百个大果。

富寿省种植与植物保护分局局长阮越春表示，推动种植区代码建设，不仅是为了出口，更是为了让农业生产方式“换个活法”——从零散、随意，走向标准、专业。



截至目前，富寿省已获批786个种植区代码，其中108个面向出口，678个面向国内市场，覆盖面积超过8800公顷，另有5个包装基地代码。按照规定，申请种植区代码的多年生作物种植区，面积至少需要10公顷，并严格按照专业流程操作，完整记录耕作日志，同时满足食品安全和植物检疫方面的要求。

有了种植区代码，VietGAP、GlobalGAP等标准才有了真正落地的抓手。这不仅提升了农产品质量，也打通了从产地到市场的追溯链条，为番荔枝进入中国、美国、欧盟等高标准市场创造了条件。



从一颗颗被双手轻轻托起的果实，到一页页写满施肥、喷药记录的生产日志——种植区代码正在悄然改变葡李这片土地上的耕作方式。当每一片果园都拥有清晰的“身份证明”，葡李番荔枝的品牌，也将在更广阔的市场上获得被看见、被认可的机会。而这份属于三岛山脚下的甜蜜，也将走得更远，留得更久。（完）