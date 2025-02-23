越南在科技发展、创新和数字化转型求突破

越南在科技发展、创新和数字化转型求突破

越南以2030年和2045年分别成为现代工业国和高收入发达国家为目标，将科技发展、创新和数字化转型视为核心驱动力。越共中央总书记苏林强调，这是实现民族富强愿望的“金钥匙”。

1963年5月18日，越南科学技术普及协会第一次全国会议在巴亭会堂召开，标志着越南科技史上的重要里程碑。六十余年后，第二次全国会议以新的规格召开，体现了整个政治体系和国家在推动科技发展、创新和国家数字化转型的坚定决心。

2025年1月13日上午，在国会大厦延洪会议厅，中央书记处以视频形式召开全国科技发展、创新与数字化转型求突破会议。越共中央总书记、中央科技发展、创新与数字化转型指导委员会主任苏林出席并指导会议。图/越通社
2024年10月9日上午，山罗省人民委员会举行题为“普及数字基础设施和创新数字应用以发展数字经济——经济增长和劳动生产率的新动力”的2024年全国数字化转型日响应会议；并为“2024年山罗省数字化转型宣传”竞赛和“山罗省行政改革工作”在线竞赛的获奖集体和个人颁奖。图/越通社

 本次会议的目的是评估越共中央委员会、政治局、书记处关于科技发展的若干决议的落实情况；贯彻落实政治局2024年12月22日关于科技发展、创新和国家数字化转型实现突破的第57-NQ/TW号决议，力求在认识和组织实施上取得突破性转变，为民族奋发图强的新时代的国家富强发展做出贡献。

在落实党和国家各项方针政策的过程中，科技发展、创新和数字化转型事业取得了巨大成就，为经济社会发展、国防安全、防灾减灾、环境保护、应对气候变化和国家可持续发展做出了重要贡献。截至2024年底，数字经济占GDP的比重为18.3%。2024年，数字科技产业收入达1520亿美元；硬件和电子产品出口额约达1320亿美元。



然而，越南在科技发展和创新方面仍存在许多不足，如速度和突破性进展仍显缓慢，尚未真正成为经济社会发展的重要动力；国家科技和创新实力与发达国家仍有差距；科技和创新研究与应用尚未取得突破，尚未掌握战略性技术、核心数字技术等。
坚江省重视投资发展数字基础设施，在各个领域大力推广应用数字技术和数字数据，决心实施2022-2025年阶段及2030年愿景的“数字化转型”发展战略。图/越通社

越共中央委员、中央经济部副部长蔡清贵表示，政治局高度重视科技、创新和国家数字化转型的作用，明确其为首要的突破口，是快速发展现代生产力、完善生产关系、创新国家治理方式、促进经济社会发展、防范落后风险、实现国家在新时代强劲发展的主要动力。

第57-NQ/TW号决议明确指出了科技发展、创新和国家数字化转型事业的全民性、全面性和革命性，要求加强党的全面领导，发挥整个政治体系的综合力量以及企业家、企业和人民的积极参与。尤其是，注重投资、完善基础设施；培养和重用高素质人才；在各个领域大力推进数字化转型、科技应用和创新；提升国家治理效能、加强国防和安全保障等。

学生参加FPT Schools机器人比赛。图/越通社

这被确定为一场涉及各领域的深刻全面革命，将坚定不移、长期持续地推进，以实现到2030年越南在数字竞争力指数和电子政务发展指数方面跻身东南亚前三、全球前50的目标。

 文/越南画报 图/越通社 译/武蓉


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